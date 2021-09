Ciri González: la palentina que ha ganado cuatro veces el Campeonato de España de Tortilla de Patatas

La mejor tortilla de patatas de España la prepara una mujer que no tiene estrellas Michelin, que no fue stagière de elBulli y que ni siquiera ha estudiado en una escuela de hostelería. Cirina González nació hace 78 años en Villaconancio del Cerrato (Palencia), aprendió de su madre y, aunque trabajó durante años como administrativa, lleva desde 1990 cocinando en el restaurante que abrió junto a su marido: La Encina (22 euros el menú del día), en Palencia capital.

Pero el plato estrella es la tortilla. "No las contamos, pero seguro que hacemos 80 o 90 al día", explica Ciri (que es como le llama todo el mundo). "La receta es de mi madre. Uso patata kennebec —blanca, de secano— y la corto muy fina. Luego la frío en aceite de oliva. No tiene que quedar confitada como el bacalao. Y siempre le pongo cebolla, a no ser que el cliente me la pida sin. Tan sencillo como eso".

Ciri González acaba de ganar por cuarta vez el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, celebrado en el marco de la feria Alicante Gastronómica 2021. Una victoria que, en este caso, ha compartido junto Pedro José Román, del restaurante Cañadío de Santander. Pero la cocinera palentina ganó también las ediciones de 2000, 2002 y 2008. Algo que nadie más ha conseguido.

"Mi especialidades son los guisos: las manitas de lechazo, los callos, las carrilleras de ternera, las albóndigas, el cocido... En eso pongo todo el alma y el corazón. Yo siempre he cocinado y mi marido y mi hijo se han encargado de los lechazos porque tenemos horno de leña y usamos leña de encina", explica.

La tortilla de Ciri González. / ALICANTE GASTRONÓMICA

El crítico Rafael García Santos, organizador del certamen, reconoce que su tortilla preferida es la de O'Pote (Betanzos), que también participaba en el concurso, pero que —"al jugar fuera de casa"— no ha logrado brillar. Según el creador de Lo mejor de la gastronomía, de todas formas, "en España solo hay cuatro o cinco tortilla que marcan la diferencia, y la de Ciri es una de ellas".

García Santos, al que muchos cocineros temen por su severidad juzgando platos, no repara en elogios con Ciri: "Es una guisandera autodidacta, pero tiene un don proverbial. Nunca sabíamos por qué ganaba Ciri. Su tortilla es una especie de tortilla intermedia, pero ha ido cambiando. Hoy no llevaba cebolla, o llevaba tan poco que no se ha notado. Ni un solo miembro del jurado —del que formaban parte cocineros de alto nivel, como Quique Dacosta o Kiko Moya— lo ha detectado. Pero es una tortilla muy jugosa, con una patata frita con un aceite que le da mucha sabrosura, y sobre todo tiene el don del punto, que es algo difícil de explicar".

En el escenario, minutos después de recoger el premio, Ciri González se ha emocionado al recordar los orígenes del restaurante y ha recibido un caluroso homenaje por parte del público y de sus contrincantes.

Cocineros y cocineras venidos de todos los rincones de España y que, en sus respectivas ciudades, regentan un local famoso por la tortilla: Cucú (Murcia), Crac (Zaragoza), Sylkar (Madrid), Belatz Gorri Tavern (Orduña, Vizcaya), Tortillería La Concordia (Logroño), Lorea (Alicante) y Pizcueta 14 (Valencia).

Un pinto de tortilla en La Encina cuesta 2,50 euros, pero también se pueden comprar tortillas enteras para llevar. "Durante la pandemia hemos vendido muchas", explica Ciri. "¡Muchísimas!".