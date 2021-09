El mensaje de Arguiñano sobre el ajo español frente al chino: "Que lo sepamos cuando estamos comprando"

Karlos Arguiñano es todo un personaje televisivo, acostumbrado a dar su opinión en su programa sobre diversos temas, desde culinarios en los que se siente más cómodo hasta otros como el coronavirus o la política. Lo mismo ha valorado a Fernando Simón o a Juan Carlos I que ha explicado cómo limpiar los tomates o cocinar un sorbete de limón. Y en esta ocasión, el vasco ha puesto sobre la mesa en su espacio 'Cocina Abierta' de Antena 3 las diferencias que existen entre el ajo español y el que llega procedente de China.

Y en concreto, el cocinero ha realizado una defensa del producto de origen nacional frente al que llega del extranjero. Se encontraba preparando una receta de albóndigas, y el ajo era uno de los ingredientes necesarios, momento aprovechado para dejar un mensaje sobre el consumo del mismo. "Se lo he dicho a mi cuñado Josetxo, que tiene una frutería en Zarautz y vende muchos ajos. Le he dicho, 'oye, tengo unos ajos de categoría', comienza.

"Lo tienes que mirar, porque son de una calidad buenísima, y me da mucho gusto que haya ajos en España que podamos disfrutarlos de esta manera", continúa explicando lo que le decía a su cuñado. Posteriormente ha continuado la reflexión sobre el origen de los ajos y su importancia en España.

"Parece que viene mucho ajo de China. Yo no digo que no haya que vender ajos chinos, pero que sepamos, cuando estamos comprando, que estamos comprando ajos españoles, que son de una calidad extraordinaria. Nunca diré que no hay que comprar de aquí o allá, pero que primero tenemos que mirar por lo nuestro", ha sentenciado el chef.