"Esto es de locos": el increíble recital de magia que ha conseguido el pase de oro conjunto de 'Got Talent'

El jurado de Got Talent ha visto prácticamente de todo en las siete ediciones del programa. Desde bailarines y acróbatas de todo tipo hasta ventrílocuas u humoristas que han conseguido sacarle una carcajada a Risto Mejide. Sin embargo, y a pesar de que hayan pasado más de cinco años desde la primera edición, todavía sigue habiendo talentos que sorprenden al jurado compuesto en esta ocasión por el humorista Dani Martínez, la cantante Edurne y el propio Risto Mejide.

Entre ellos podemos encontrar al mago Maxence Vire, quien les ha dejado con la boca abierta con una batería de trucos que han valido un buen pase de oro a la final. La actuación del mago comenzaba pidiendo una moneda de dos euros al jurado. Después de obtener una por parte de un miembro del público, quien había salvado el truco del más absoluto desastre, el mago le pedía a Dani Martínez que la firmara por los dos lados.

El mago sorprende al jurado con un truco individual para cada uno de ellos

Después de que el humorista le escribiera las letras D por un lado y M por el otro, el mago le pedía que colocara la moneda en una pequeña cajita que tendría que custodiar en todo momento: "Ponle la mano encima para que no pueda tocarla". A continuación, Maxence Vire le pedía a Risto Mejide que le dijera cuál era su superhéroe favorito. A pesar de que parecía una pregunta completamente aleatoria, tenía un objetivo que se revelaría más tarde.

Mientras tanto, el mago continuaba la actuación diciendo que iba a demostrar frente al público su asombrosa habilidad para teletransportar monedas de un lado a otro. Un total de cuatro monedas de plata que, tras ser colocadas sobre el tapiz, parecen cobrar vida propia. También cuando estas acaban en la mano de Edurne, donde aparecen y desaparecen sin ninguna explicación.

"Para Risto, de su amigo Batman"

Tras demostrarle a Edurne su increíble habilidad para teletransportar monedas de un lado a otro, el mago le pedía a Dani Martínez que abriera su cajita. A pesar de que no había abierto la caja en ningún momento, Maxence Vire había conseguido que lo que había en su interior viajara desde la cajita a un sobre sellado de Got Talent. Un truco que dejaba con la boca abierta a los allí presentes, quienes no daban crédito ante lo que acababan de ver.

Pero el truco no terminaba ahí. Cuando Maxence Vire le pidió a Risto Mejide que dijera cuál era su superhéroe favorito, este le explicó que se trataba de Batman. Después de conquistar tanto a Dani Martínez como a Edurne, el mago hacía lo propio con Risto enseñándole un autógrafo de Batman dedicado a Risto Mejide y una piruleta que había tenido en su boca en todo momento que había adoptado la figura del famoso superhéroe como por arte de magia: "Para Risto, de su amigo Batman". Un truco de magia que, a pesar del coqueteo de Risto Mejide con el no por haber realizado tantos trucos en tan poco tiempo, se llevaba el pase de oro conjunto del jurado.