Terelu protagoniza uno de los momentos más surrealistas de 'Masterchef' tras hornear sus propias gafas

Los cordones para las gafas son una opción muy a tener en cuenta si eres una persona olvidadiza. Sobre todo si no ves demasiado bien, ya que encontrarlas cuando las has dejado en un sitio que no recuerdas puede llegar a convertirse en una auténtica odisea en la que pasarás más tiempo del que te gustaría. Por esa misma razón, y si todavía no habías valorado esta opción, este complemento puede ser de gran utilidad en tu día a día si tiendes a dejarlas en cualquier lado.

Y si no, que se lo digan a Terelu Campos. En la última gala de Masterchef Celebrity 6, la colaboradora de televisión ha acabado cocinando sus gafas al horno después de no saber dónde las había dejado. Mientras que compañeras como Victoria Abril no salen a ninguna prueba sin este característico cordón, la hija de María Teresa Campos se ha quedado sin las únicas gafas que había llevado a la gala tras olvidarlas dentro del horno.

Terelu acaba metiendo las gafas en el horno

Un suceso que ha tenido lugar durante la primera prueba de la noche, en la que los concursantes han tenido que elaborar todo tipo los platos dulces y salados a través de la técnica del flambeado en apenas 75 minutos. Un espacio de tiempo demasiado justo que ha llevado a los concursantes a correr más de la cuenta para convencer al jurado formado por los cocineros Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Entre ellas Terelu Campos, quien ha demostrado frente a la audiencia del programa que las prisas nunca son buenas. Durante uno de sus cocinados, la presentadora de televisión ha acabado metiendo sus gafas en el horno por error. Sin embargo, no ha sido hasta varios minutos más tarde, cuando ya había presentado su plato frente al jurado, cuando ha comprobado que sus gafas estaban completamente chamuscadas en el interior del horno.

Terelu Campos se acaba riendo de su despiste: "Nadie ha cocinado hasta las gafas"

Después de comprobar que sus gafas estaban completamente chamuscadas, Miki Nadal se ha acercado hasta la posición de su compañera para preguntarle qué había pasado: "¿Están ahí tus gafas?". Después de que Terelu le confirmara que, efectivamente, esas gafas eran suyas, la presentadora se lamentaba que era las únicas que se había traído al programa: "Lo malo es que no tengo más gafas".

Un suceso que tampoco se perdieron Pepe Rodríguez y Jordi Cruz desde la otra punta del plató, quienes no daban crédito ante lo que estaban viviendo: "A Terelu se le han caído las gafas en la parilla del horno y se le han derretido". Tras el disgusto inicial, la presentadora de televisión decidió quitarle hierro al asunto y tirar de humor para reírse de los sucedido: "Nadie ha cocinado hasta las gafas, ¿Qué más queréis? Gafas al horno".