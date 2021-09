Todo lo que la música clásica puede hacer por ti

Han pasado tres años, una pandemia y hasta un cambio ministerial. Era una mañana de otoño de 2018. El Cuarteto Quiroga está en lo que más feliz les hace, descubrir nueva música, ensayar en su casa, en el Museo Cerralbo de Madrid. Hasta que reciben la llamada del ministerio de Cultura.

- "Buenos días, le pasamos con el ministro".

- "¡Ostrás!, ¿qué ha pasado, qué he hecho?", es lo que primero que pensó Cibrán Sierra, violín del cuarteto. La sorpresa dio pasó a la emoción, cuando el ministro José Guirao les comunica que han ganado el Premio Nacional de Música 2018.

Tres años después, han recogido el galardón de manos de los Reyes y del nuevo titular de Cultura, Miquel Iceta, en un acto en el Museo del Prado de Madrid. Tres años en los que el Cuarteto Quiroga no ha dejado de producir nuevo material. Esta semana presentan 'Und es war licht!: The Enlightment of a New Era' (Cobra Records), un doble CD dedicado al nacimiento del cuarteto de cuerda como género. Un álbum dedicado a obras de Haydn y Mozart, en el que colaboran con la violista Veronika Hagen, del legendario Cuarteto Hagen.

"El premio es un espaldarazo no solo a nuestro trabajo, que también, sino a una forma de hacer y de entender la música, que es la música de cámara, el cuarteto de cuerda, históricamente tan relevante para nuestra cultura, hijos de la modernidad ilustrada", nos explica el artista. "Democráticamente muy potente, porque es universalizador del saber musical. Que no siempre se tiene tanto en cuenta desde las altas instancias culturales, que suelen dar más importancia al gran solista o a la gran orquesta, a todo lo que tiene un halo más romántico. La nuestra es una figura más que romántica, profundamente ilustrada".

Junto al Cuarteto Quiroga, otros tres premiados: Javier Darias (La Gomera, 1946). Compositor y químico, premiado por su dilatada trayectoria en el ámbito de la creación y la calidad y solidez de su obra; Félix Ibarrondo (Guipúzcoa, 1943), también compositor; y alguien que tampoco ha parado en estos dos años de restricciones: el violonchelista Asier Polo (Bilbao, 1971).

Asier Polo / Cadena SER

Para Asier Polo han pasado dos años desde "la llamada", que apenas recuerda. "Muy sorprendido y emocionado, no era consciente, tuve que hacer una mirada hacia atrás para darme cuenta de que sí, de que había hecho muchas cosas, una larga carrera. Eso no significa que lo hayas hecho bien, pero este premio sí es un reconocimiento a que, además de haber hecho mucho, lo has hecho bien", nos cuenta de camino al acto de entrega del Premio Nacional de Música 2019.

Dos años de confinamiento, de restricciones y también de mucha creación musical. "He aprovechado los meses de encierro para tocar, ensayar, sacar dos nuevos discos e incluso dar algún concierto. Hemos tenidos suerte porque, afortunadamente, en nuestro país hemos podido seguir haciendo conciertos a pesar de las restricciones. Tengo colegas de otros países que llevan dos años absolutamente parados", dice satisfecho. Polo comparte una reflexión con el Cuarteto Quiroga. Han pasado dos años de una pandemia de la que nos prometían salir más fuertes y mejores. Esto sabemos que no ha sido así. Pero la cultura en general y la música en particular sigue marcando la diferencia de una sociedad evolucionada. "La literatura, el teatro o la música clásica pueden parecer más minoritarias frente a otras actividades más lúdicas, pero cambian a la persona, cultivan el pensamiento crítico, nos hacen mejores y contribuyen a aportar a la sociedad". La música es el camino, "la forma de entenderla y escucharla puede enseñarnos lecciones muy necesarias, valiosas y constructivas".

En la entrega de los Premios Nacionales de Cultura, el ministro Iceta ha instado a que 2022 sea el año del renacimiento cultural en España, "porque la cultura ha sido la puerta y la ventana que nos ha permitido salvar distancias y estrechar lazos en una pandemia en la que el contacto físico era tan lejano". "La cultura ofrece empleo, riqueza, nuevos horizontes, reflexión crítica, entretenimiento, diversión, emociones, sabiduría, educación, valores, patrimonio, memoria, reconocimiento internacional y bienestar emocional". La cultura y la música curan.