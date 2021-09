"¿Nadie va a pararle los pies?": nuevas críticas a Verónica Forqué por su comportamiento en 'Masterchef'

Verónica Forqué vuelve a ser el centro de las críticas de Masterchef. Apenas una semana después de protagonizar una serie de encontronazos con varios de sus compañeros y compañeras del concurso, a quienes les ordenó todo tipo de tareas con un tono despectivo que no pasaron por alto las redes sociales, la actriz ha vuelto a enfrentarse a varias concursantes del programa que se emite cada lunes en Televisión Española.

En esta ocasión, y a pesar de reconocer frente a las cámaras de TVE no querer más estrés en su vida, la actriz terminó enfrentándose a varios de sus compañeros y compañeras. Entre ellas a la también actriz Belén López, a quien le pidió en repetidas ocasiones que se callara y que no gritara. En el momento en el que Belén López corría con los platos hasta la posición del jurado para presentarle su elaboración, esta acaba detrás de una Verónica Forqué que, en un primer momento, se disculpaba con ella: "Perdona, Belén".

Verónica Forqué se enfrenta con la actriz Belén López

Unas disculpas que, sin embargo, iban acompañadas de un aviso mediante el que le recordaba que ella iba antes y que, por consiguiente, se tendría que esperar. A pesar de que Belén López le daba la razón de la forma más cariñosa posible, Verónica Forqué se dio la vuelta desafiante y le pidió que no le gritara: "Calla, calla, no grites". Una actitud que le han vuelto a reprochar desde las redes sociales, donde ya hay quienes piden la expulsión de la actriz.

Pero Belén López no fue la única que tuvo que enfrentarse al carácter de la actriz. Durante la prueba de exteriores, Verónica Forqué también acabó discutiendo con David Bustamante. En un momento dado del cocinado, la actriz le pidió al cantante que se pusiera a pelar rábanos. A pesar de que se trataba de una tarea que le correspondía a Forqué, esta decidió delegarla en el que fuera triunfito. David Bustamante accedió a ayudar a su compañera pero aprovechó el momento para preguntar en alto si ya estaba hecho de antes.

Verónica Forqué se enfrenta con David Bustamante

Fue entontes cuando, una vez más, Verónica Forqué se revolvía y le pedía al cantante que acatara sus órdenes: "Haz lo que te digo. Si no, no te lo diría. Y no me contestes con otra pregunta, eso no es trabajar en equipo". A pesar de que no era ni tan siquiera la capitana del equipo, Verónica Forqué se dirigió a Bustamante de unas malas maneras que no dudó en recriminarle: "Sí, pero lo dices como si estuviera mandando. No va conmigo ese rollo". Después de reconocer que él siempre va de buen rollo con aquellas personas que le hablen desde el respeto, esta volvió a responderle de malas maneras.

"¿Pero qué respeto? Te pones a hacerlo, que lo ha mandado el jefe", contestó Forqué. Una actitud que ha sido nuevamente recriminada por las redes sociales, quienes no dan crédito ante el hecho de que Verónica Forqué trate así a sus compañeros. Tampoco el capitán de su equipo, Eduardo Navarrete, quien le pidió que dejara de mandar a la gente y que continuara con su trabajo.