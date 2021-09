"Que no se enfríe nuestro interés cuando la lava se enfríe": la aclamada reflexión de Wyoming sobre La Palma

Hace algo más de una semana, concretamente a las 15:20 horas del pasado domingo 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja de La Palma entraba en erupción tras varias jornadas avisando de lo que podía pasar. Después de registrar más de 25.000 terremotos durante los días previos al evento en un enjambre sísmico sin precedentes en la isla, el volcán abría una primera fisura desde la que comenzaba a emanar la lava que ha arrasado todo a su paso.

Desde entonces, el volcán ha destruido más de 600 edificaciones de todo tipo y arrasado con todo tipo de cultivos. Un desastre natural del que los palmeros y palmeras tardarán años en recuperarse. Por esa misma razón, El Gran Wyoming pide ayuda para sus habitantes. No solo ahora, cuando todos los medios se hacen eco de las noticias relacionadas con el volcán, sino en un futuro cercano en el que la lava se enfríe y la actualidad mediática no se encuentre en la isla.

Un tercio de las familias de La Palma dependen de la industria del plátano directa o indirectamente

Todo ello durante una de sus reflexiones en El Intermedio, en la que ha analizado una de las fotografías más impactantes de lo que está sucediendo durante estos últimos días en La Palma: "Esta es una fotografía tomada hace unos días en una plantación de plátanos de la isla. En ella podemos ver a un hombre tratando de salvar a la desesperada lo que le queda de sus cosecha antes de que sea arrasada por la colada mientras es cubierto por la ceniza".

Después de reconocer que es una imagen muy dramática y poderosa, el presentador del programa ha asegurado que esta fotografía nos alerta de una realidad muy preocupante: "La erupción no solo está arrasando cientos de casas, también parte de los platanares de la isla". Algo realmente desolador teniendo en cuenta que un tercio de empleos de La Palma dependen directa o indirectamente de esta industria.

"La Palma va a necesitar todo el apoyo para una reconstrucción social y económica"

Por todo ello, el Gran Wyoming pide ayuda para que los vecinos y vecinas de la isla puedan recuperarse de esta tragedia cuanto antes: "La imagen adquiere un nuevo significado. No es únicamente un ejemplo de la lucha de los palmeros por salir adelante, también es un llamamiento a todos para ayudar a los ciudadanos de esta isla". No solo durante estos días, si no durante las próximas semanas, meses e incluso años: "Cuando la erupción acabe, muchas cosas cambiarán. Decaerá la atención mediática y los padres de los vulcanólogos le preguntarán nuevamente a sus hijos para qué han estudiado esa carrera".

Sin embargo, el presentador reconoce que habrá algo que no va a cambiar: "La Palma va a necesitar todo el apoyo para una reconstrucción social y económica que llevará años". Por todo ello, Wyoming reconoce que es importante que no se enfríe nuestro interés por La Palma en cuando la lave se enfríe. Y para que no pase esto, el presentador nos recomienda comer plátanos de Canarias. No solo para reactivar la economía, que también, sino porque tienen mucho magnesio y eso nos ayuda a que nunca olvidemos lo que pasó.