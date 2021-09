"Este espectáculo es lamentable": 'Secret Story' expulsa a Sofía Cristo tras agredir a Miguel Frigenti

La organización de Secret Story, el nuevo reality show de Telecinco inspirado en formatos como Gran Hermano, ha expulsado este martes a la DJ Sofía Cristo de forma disciplinaria después de que esta agrediera al colaborador de televisión Miguel Frigenti durante la tercera gala de Cuenta atrás: "No habéis estado a la altura, pero hay cosas que suponen traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que expulsarte".

Un episodio que surgía a raíz de una conversación entre Miguel Frigenti y Sandra Pica, quien optaba por abandonar el salón de la casa después de que el colaborador de televisión volviera a hablar sobre su relación con Tom Brusse. Después de ver cómo decidía marcharse de la sala de estar ante los continuos ataques de Frigenti, Sofía Cristo salió en defensa de su compañera. Fue entonces cuando el periodista le pidió que se metiera en sus asuntos y que le dejara tranquilo: "Métete dónde te dé la gana, pero haz tus tramas y deja de alimentarte de la de los demás. Sería mejor para ti".

"¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy tan sucia como tú"

Esto provocó a una Sofía Cristo que no dudó en cargar contra uno de los concursantes más polémicos de la casa: "¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy tan sucia como tú. Yo no tengo la necesidad de hacer una tramas y estar hablando de toda la puta casa para tener un puto minuto de gloria". A pesar de que la realización decidió volver al plató en el que se encontraba Carlos Sobera, la tensión entre ambos concursantes continuó en aumento.

De hecho, y tras conectar nuevamente con la casa, la audiencia pudo ver al colaborador de Sálvame atravesando el salón con los oídos tapados mientras Sofía Cristo le reprochaba su actitud: "Yo por lo menos intento ser buena tía e intento estar en todas las partes de la casa, no como tú, que te aíslas e intentas hacer la mierda que tú ya sabes de los realities: irte al grupo minoritario y que la gente tenga piedad de ti".

Sofía Cristo es expulsada tras su agresión a Miguel Frigenti

A pesar de que el resto de concursantes le pidieron que se calmase, la DJ tenía muy claro que la cosa no había acabado ahí. Cuando Miguel Frigenti hizo un amago de levantarse para encararse con ella, Sofía Cristo le agarró de las muñecas con fuerza para posteriormente empujarle de nuevo contra el sofá. Pero no solo eso. También le echó el agua de su botella por encima, lo que provocaría posteriormente su expulsión disciplinaria.

Tras este bochornoso suceso, Carlos Sobera se ponía en contacto con la casa situada en Guadalix de la Sierra para informar de la expulsión de la DJ: "Esto para mí no es nada fácil. Creo que indudablemente hoy todos habéis perdido los nervios, y yo creo que sinceramente, en general, no habéis estado a la altura. Pero hay cosas que significan traspasar la línea. Tú lo has hecho hoy, Sofía". A pesar de que la DJ reconocía su error y anunciaba que se marchaba del programa, el presentador le explicaba que no hacía falta que se marchara porque la organización ya había decidido expulsarla: "No, no es que te vayas. Es que la organización no tiene más remedio que expulsarte".