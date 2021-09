Dardo de Residente a J Balvin: "Como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot"

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, ha criticado duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy realizada por J Balvin a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", replica el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a "canción del año" y "mejor canción urbana" con su tema Agua junto a Tainy.

A este le acusa de no haber hecho ese llamamiento cuando en la edición pasada obtuvo 13 nominaciones. "Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot", le recrimina.

"No nos valoran, pero nos necesitan"

La polémica arranca tras el reciente anuncio esta semana de los candidatos a la próxima ceremonia de estos galardones, tras el que Balvin publicó el siguiente mensaje: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto".

"Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron, cabrón... C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers...", le corrige Pérez.

En la misma línea, le indica que si hay estilos que "no están en ninguna lista" son "el jazz, la salsa, la bossa nova de Brasil o el flamenco".

Hot dog y Rubén Blades

"Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", continúa.

El autor de Atrévete te te reprocha además a Balvin que llame al boicot en una edición que estará dedicada al panameño Rubén Blades, "un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", añade entonces.

"Si nos quejamos por los Grammy, nos tenemos que quejar por Premio Lo Nuestro, los premios Juventud, los Billboard. ¡Imagínate, vamos a estar todo el año quejándonos!", concluye su mensaje.

Borrado del perfil de Residente

El vídeo de la respuesta, que ya ha sido borrado del perfil de Instagram de Residente, circula aún por redes gracias a los usuarios que hicieron captura del mismo y que, antes de ser retirado, sumaba ya más de un millón de visualizaciones.

Además de Residente, también el cubano Yotuel ha respondido a Balvin en otro vídeo. "El género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados", le dice, antes de recordarle que el género lo impulsaron artistas como Tego Calderón, V Coci o su propia exbanda, Orishas.