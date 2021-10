"Que entre el Samur": Jordi Évole vuelve a sufrir un nuevo ataque de cataplexia en 'El Intermedio'

Jordi Évole ha vuelto a sufrir un ataque de cataplexia en El Intermedio. A pesar de que El Gran Wyoming ha hecho todo lo posible para no hacerle reír a lo largo de la entrevista que han mantenido este jueves en el programa de La Sexta, dado que ya le dio uno de estos ataques en su última visita, el comunicador ha acabado con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa mientras el presentador trataba de poner fin al programa sin éxito.

Todo comenzaba en los minutos finales del programa, cuando El Gran Wyoming le pidió a su entrevistado que se posicionara sobre el hecho de las albóndigas veganas se llamen así. Todo ello como consecuencia de unas declaraciones de Vox, que pedía recientemente que dejaran de llamarse así al no tratarse de albóndigas "verdaderas": "Como sabrás, Vox no quiere que las albóndigas veganas no reciban el nombre de albóndigas porque dicen que a las cosas hay que llamarlas por su nombre".

"Si intento hacerte reír me dicen que me calle porque te puede dar un pasmo"

Esto provocaba la primera gran carcajada del comunicador, quien aseguraba que la extrema derecha siempre está pendiente de los problemas que le preocupan al país: "La verdad es que esta gente está pensando en los verdaderos problemas del país. Hay que agradecer a la extrema derecha que siempre esté pendiente de lo que le preocupa a los españoles". A continuación, el comunicador explicó que lo que realmente quería era que la RAE aceptara que a las croquetas se les pueda llamar "cocretas".

Después de que el presentador le explicara que ese término estaba aceptado desde hace ya varios años, Wyoming le dijo que era un auténtico visionario. Esto llevó a Jordi Évole a preguntarle a su amigo por qué le estaba faltando el respeto cuando él había venido al programa con todo el cariño del mundo. Tras explicarle que simplemente es una forma de hablar, Wyoming ha asegurado que ha estado haciendo todo lo posible durante la entrevista para que su invitado no se riera y sufriera un ataque de cataplexia en directo: "Si intento hacerte reír me dicen que me calle porque te puede dar un pasmo. Que tienes familia, que tienes niños, que a la gente le gusta lo que haces y que tienes un contrato en La Sexta".

Wyoming vacila a Évole por su enfermedad: "No me traigáis niños burbuja"

Dado que no podía hacer reír a su invitado, El Gran Wyoming le pidió a su equipo que no le trajeran niños burbuja al programa. Una broma que provocó el ataque de cataplexia del comunicador, quien acababa con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa mientras el presentador trataba de poner fin al programa sin éxito. Después de ver que su invitado estaba sufriendo un ataque, el presentador cerraba el programa pidiéndole a la audiencia que no se perdieran la nueva temporada de Lo de Évole.

Todo ello mientras Jordi Évole permanecía tumbado sobre la mesa sin poder moverse. Esto llevó al Gran Wyoming a recriminarle entre bromas que le estaba boicoteando el programa y pedía la Samur que entrara para ayudarle. Varios minutos más tarde, Évole aseguraba que se encontraba en perfecto estado a través de las redes sociales. Todo ello gracias a que, según explicaba el comunicador, Wyoming le había hecho el boca a boca.