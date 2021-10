"Cuando saqué la chorra hubo unos segundos tensos": Omar Montes y su anécdota más surrealista como socorrista

Omar Montes ha visitado este jueves El Hormiguero para hablar sobre su libro Mi vida mártir. Un proyecto, que llegará el próximo 6 de octubre a las estanterías de las distintas librerías, en la que el artista hace un repaso a su vida. Desde sus infancia en el barrio madrileño de Pan Bendito hasta su pasado como boxeador o esos primeros pasos en el mundo de la música que le han llevado a convertirse en uno de los artistas del momento.

Aprovechando su visita al programa, Pablo Motos ha querido ahondar un poco más en la vida de Omar Montes antes de convertirse en el artista que es a día de hoy. Entre otras cosas, el cantante ha hablado sobre el bullying que sufrió en el colegio cuando era pequeño y su etapa como socorrista, de la que ha extraído una anécdota de lo más surrealista. A pesar de que en un primer momento no quiso contarla, el artista ha acabado contando la historia de cómo llegó a mear a una persona en un pie para curarle una herida.

"Me dijo que estaba fatal, que tenía el pie como una bota y que no podía moverse"

El cantante recuerda que uno de estos días de trabajo durante su etapa como socorrista recibió la visita de una persona que llegaba preocupada hasta su posición asegurando que le había picado una avispa en el pie: "Me dijo que estaba fatal, que tenía el pie como una bota y que no podía moverse". Después de comprobar la gravedad del asunto, Omar Montes aseguró que no tenía de qué preocuparse y que se lo quitaría en cuestión de minutos.

El artista recuerda que su abuelo hizo la mili en el África Occidental y que, por aquel entonces, se curaban las heridas a base de orina. Por esa misma razón, y dado que se fiaba de las enseñanzas de su abuelo, Omar Montes procedió a hacer lo propio: "Le dije que viniera conmigo que le iba a quitar todos los males en un segundo. El otro tampoco creo que pensara que le iba a mear encima, pero no dudó en acompañarme a esa cuarto".

"No te voy a negar que cuando saqué la chorra hubo unos segundos tensos entre él y yo"

Tras llegar a ese cuarto, el mismo en el que reconoce que se comía el bocadillo en los descansos, el socorrista le pidió al joven que pusiera el pie sobre la mesa para que pudiera verlo. Después de ver la herida surgida a raíz del picotazo, Omar Montes procedió a bajarse los pantalones para orinarle en el pie. Una situación bastante incómoda que el joven ha detallado con pelos y señales: "No te voy a negar que cuando saqué la chorra hubo unos segundos tensos entre él y yo".

Para más inri, Omar Montes recuerda que tenía muchas ganas de orinar y que le acabó saliendo un chorro doble que también acabó impactando en el pecho. Sin embargo, y a pesar de que reconoce que le dio mala tarde, el cantante reconoce que acabaron forjando una amistad que se mantiene a día de hoy.