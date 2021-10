Los retos de la nueva arquitectura

Nunca antes, como en estos casi dos años de pandemia, habíamos pasado tanto tiempo encerrados en nuestras casas. El coronavirus nos ha hecho ser conscientes de los espacios en los que se desarrolla nuestro día a día. Ese espacio, para el 65% de los españoles, es un piso. Pisos que, en su inmensa mayoría, fueron concebidos y construidos en la época de nuestros padres o abuelos. Y ya sabemos que la vida ha cambiado mucho, aceleradamente en estos últimos años, a cómo era hace 40, 50 o 70 años. Los españoles hacemos mucha vida fuera de casa, tanto trabajando como disfrutando del ocio. Eso ha cambiado y ha provocado que, según un estudio interno del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, prácticamente el 30% de los españoles quiera cambiar de casa. Para los arquitectos y arquitectas españoles es algo dramático, según Lluis Comerón, presidente del Consejo.

Marga tiene 73 años. Hace dos que la han operado de una rodilla. Tiene además una válvula en el corazón. Marga vive en un cuarto piso sin ascensor, en Aranjuez, Madrid. Como ella, casi dos millones de españoles necesitan ayuda para salir de sus casas. El 75% de los edificios residenciales tiene problemas de accesibilidad. "Ya hace algunos años que la edificación está diseñada para la accesibilidad, pero el parque nuevo altera muy poco el existente. Tenemos más de 25 millones de viviendas en España y en los últimos años se construyen entre 75.000 y 100.000 viviendas al año, muy poco comparado con lo que hay. Un parque, en el que vivimos la mayoría, con graves déficits en accesibilidad, en mantenimiento y habitalidad", reconoce Comerón.

A esto se añade el problema de la eficiencia energética. El 75% de las viviendas es altamente contaminante y esto es algo que desde Europa nos instan a corregir. Eficiencia energética y espacios verdes, incorporar la naturaleza a los nuevos diseños, como reequilibrio y como elemento de vida. "Debemos tener edificios prácticamente autosuficientes, que se nutran de la energía solar. Debemos renaturalizar las ciudades, repensar los espacios públicos y domésticos para que se adapten a nuestras formas de vida. Y hay que transformar el tejido de algunas ciudades, con barrios a las afueras poco cohesionados, con poca densidad de población y que impiden esos equilibrios". Son los dos grandes retos a los que se enfrenta la arquitectura en España. El 4 de octubre se ha celebrado el Día Mundial de la Arquitectura este año, y los españoles y españolas lo han hecho subrayando la oportunidad que abren los fondos 'Next Generation' para que la ola de renovación de edificios y viviendas sea real y llegue a todos los rincones del país. A todos, porque la profesión no se olvida de la llamada España Vaciada. "Ese abandono hay que frenarlo favoreciendo la cohesión social, algo en lo que tiene puesta la mirada la arquitectura". "Una arquitectura que no altere el paisaje, que que está avanzando en el consumo de materiales de proximidad, vinculada con lo local, que mejore el sitio en el que se sitúa, que sea sostenible, respete el medio ambiente y el entorno y cultura del lugar", es la apuesta del Consejo.

Frenar la brecha de género es otro de los retos que tiene por delante. El CSCAE impulsó un estudio de género este año que revela que la brecha salarial se sitúa en el 19%. Son más las mujeres que estudian la carrera, pero no están en los puestos que se merecen ni reconocidas suficientemente. Pero la incorporación de la mujer a la arquitectura ha sido clave para ofrecer una mirada femenina y feminista de los diseños de nuestros entornos. Calles más amplias, esquinas abiertas, una buena iluminación, etc. Espacios donde todas podamos sentirnos vivas y seguras.