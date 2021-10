"Me han hecho la extremaunción": Miguel Frigenti revela en 'Secret Story' su experiencia cercana a la muerte

Hace apenas unos días, concretamente el pasado jueves, la audiencia de Secret Story determinaba que el periodista Manuel Frigenti era el tercer expulsado del nuevo concurso de Telecinco. Un reality show, que recuerda a otros formatos de Mediaset como Gran Hermano, en el que una serie de concursantes conviven durante varios meses bajo un mismo techo con un gran secreto a sus espaldas del que no se puede enterar nadie.

Durante estas últimas semanas hemos descubierto que la DJ Sofía Cristo sufrió abusos sexuales cuando apenas tenía cinco años. También la historia de Chimo Bayo con un enfermo de cáncer terminal y las razones por las que Bigote Arrocet es el hermano de su padre en Argentina. En esta ocasión, y apenas unos días después de abandonar la casa, el colaborador de programas como Sálvame reconocía que estuvo a punto de morir cuando apenas era un bebé: "Me han hecho la extremaunción".

Miguel Frigenti perdió a su hermana melliza durante el embarazo de su madre

En declaraciones al presentador Jordi González, el periodista explicaba que su madre tuvo un embarazo muy complicado y que llegó a perder a la hermana melliza con la que convivía en el vientre materno. Pese a la gravedad del asunto, algunos colaboradores y colaboradoras del programa comenzaron a frivolizar sobre este suceso llegando a decirle al periodista que se comió a su hermana melliza cuando estaban en el vientre de su madre.

A pesar de las bromas, Frigenti decidió seguir adelante y explicó frente a las cámaras de Telecinco que también tuvo graves problemas al nacer: "Suena un poco a coña, pero tuve un problema que impedía que el oxígeno me llegara a la sangre y al cerebro". Una confesión que volvía a provocar las risas de los colaboradores y colaboradoras. No así las del presentador, Jordi González, quien pedía a quienes estaban en el plató que no se rieran de este tipo de cosas en su presencia.

Miguel Frigenti asegura que un cura llegó a darle la extremaunción porque le llegaron a dar por muerto

Después de que los colaboradores dejaran de reírse del secreto de Frigenti, el periodista aseguró que estuvo dos días muy mal. De hecho, los médicos le llegaron a decir a su madre que no sobreviviría a la segunda noche, por lo que llamaron a un cura para que acudiera al hospital de Talavera de la Reina para que le diera la extremaunción. Sin embargo, todo cambió a partir de la tercera mañana.

Miguel Frigenti explica que al tercer día comenzó a responder favorablemente al tratamiento. Gracias a ello, el oxígeno comenzó a llegarle tanto a la sangre como al cerebro y pudo salir adelante. Por todo ello, el colaborador de programas como Sálvame reconoce frente a las cámaras de Telecinco que es una auténtico superviviente: "Soy un superviviente".