Jandro hace historia a lo David Copperfield: así es el truco de magia con el que ha conquistado Las Vegas

Jandro lo ha vuelto a hacer. Después de sorprender a los míticos Penn y Teller hasta en tres ocasiones durante estos últimos años con trucos de todo tipo, el mago español ha acudido nuevamente al concurso de magia por excelencia para hacerse con su cuarto galardón. Todo ello porque, tal y como relataba en el vídeo de presentación, necesitaba uno para su pez. Después de entregarle cada uno de los galardones que ha ganado durante estos años a los distintos miembros de su familia, Jandro llegó a la conclusión de que su animal también necesitaba uno.

Por esa misma razón, y dado que sería injusto que el pez no tuviera su propio trofeo, el mago ha vuelto al programa Fool Us con el objetivo de volver a sorprender a Penn y Teller. En esta ocasión, y después de hacer un efecto mariposa con un total de 100 fichas de dominó gigante que ocultaban una carta previamente escogida por los presentadores del concurso, Jandro ha decidido emular a David Copperfield con el mítico truco de 1983 en el que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad.

Así ha sido el nuevo truco de Jandro

Tras reconocer que fue un gran truco de magia, tal vez algo oscuro para su gusto, Jandro aseguraba frente a los magos que quería hacer algo similar no con una estatua si no con dos. Pero no, no eran dos Estatuas de la Libertad como la que custodia la ciudad de Nueva York, sino dos pequeñas réplicas. Después de presentar estas dos figuras frente a la audiencia, el mago se las entregaba a su compañero Jesús para que las custodiara.

Después de presentar a su amigo frente a la audiencia del programa, el mago también daba paso a una abogada que se encargaría de cualquier problema legal que pudiera suceder durante el truco y a un policía para que actuara en caso de que alguien robara las estatuas. Tras meter a los tres en una misma cabina, Jandro les tapó con una cortina de color negro y, en cuestión de segundos, desaparecieron sin dejar rastro.

"Sabéis cómo pienso, pero no cómo pienso yo que vosotros pensáis"

No solo la dos estatuas de la libertad, también las personas que las acompañaban. Tras completar el truco con éxito, Penn y Teller dijeron creer saber cómo había hecho desaparecer a todo el mundo: "Tenías un juego de espejos y había un agujero en la pista y bajaron por una trampilla". Sin embargo, y dado que Jandro sabía que los magos podrían pensar en una solución de ese calibre, decidió buscar una alternativa: "Sabéis cómo pienso, pero no cómo pienso yo que vosotros pensáis, así que esta vez no he pensado como suelo pensar".

Por esa misma razón, y con el objetivo de demostrar que la resolución de los magos no era la correcta, Jandro les invitó a que leyeran el sobre que les había dejado sobre la mesa. Después de leerlo, no dudaron en pulsar sobre el botón y darle a Jandro el que ya es su cuarto trofeo.