"¿Sabes lo que es estar callada?": el esperado encuentro entre Verónica Forqué y Ofelia acaba en bronca

Masterchef ha decidido reunir, en la era de los grandes crossovers cinematográficos, a dos de sus principales villanas en un mismo equipo. Después de que tanto sus compañeras como los usuarios de redes sociales cargaran contra ella una semana sí y la otra también en la novena edición de Masterchef, la dirección del programa ha decidido rescatar a la gallega Ofelia para que volviera como invitada a Masterchef Celebrity y diera un poco de juego al programa.

Y, como no podía ser de otra manera, ha acabado formando equipo con la actriz Verónica Forqué. Después de protagonizar episodios de lo más cuestionables con algunos de sus compañeros y compañeras, el equipo de Masterchef ha decidido juntar a la actriz con la nacida en Santiago para descubrir qué podría pasar de la unión entre ambas participantes. Y, para sorpresa de nadie, ha acabado en una sonora bronca que no han pasado por alto las redes sociales.

"Oh, Dios mío, no me quiere nadie": Verónica Forqué acaba emparejada con Ofelia

La primera prueba de la noche consistía en preparar un salmón noruego por parejas y en relevos. Dado que eran impares, los concursantes de Masterchef comenzaron a reunirse en parejas hasta que Verónica Forqué se quedó completamente sola y sin compañera de equipo: "Oh, Dios mío, no me quiere nadie". Dado que la prueba requería de dos personas, el jurado decidió juntar a Verónica Forqué con Ofelia, quien había acudido al programa como invitada especial.

"¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable y yo hablo como un loro", DIOSA INFINITA Verónica Forqué https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/VQSXtSQl1I — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

A pesar de que Ofelia había llegado a su equipo con el objetivo de ayudarle en lo que hiciera falta, Verónica Forqué empleó con ella el mismo tono que ha ido utilizando con todas aquellos participantes con los que ha formado equipo. Tras unos primeros minutos para conocer el terreno, la actriz comenzó a cargar contra su compañera porque hablaba demasiado: "No quiero que hables, te estoy animando, no me hables, muy bien".

"¿Sabes cómo es? Pues entonces te callas"

Mientras que la nacida en Santiago trataba de ayudarla en todo lo que podía, diciéndole cómo podía mejorar su plato, Verónica Forqué no dudó en recriminarle su actitud en varias ocasiones: "¿Sabes cómo es? Pues entonces te callas". Una vez más, la actriz ha vuelto a mandar callar a una de sus compañeras de programa, lo que ha indignado a las redes sociales: "¿Sabes lo que es estar callada? Es muy agradable, de vez en cuando. Y eso que yo hablo como un loro".

Por suerte, la bronca entre ambas quedó ahí y consiguieron sacar su plato adelante. Sin embargo, la actriz continuó cargando contra su compañera hasta la hora de presentar su plato. A pesar de que reconocía en un primer momento que era muy lista y simpática, Verónica Forqué acabó acusando a Ofelia de ser un remolino que necesita meditación. También le pidió que se callara en varias ocasiones e incluso le dijo que no discutiera con ella delante de los chefs porque era de mala educación.