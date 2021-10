Primer avance de 'House of Dragon': la esperada precuela de 'Juego de Tronos' sobre la familia Targaryen

HBO ha publicado este martes el primer adelanto de House of Dragon. Una precuela de Juego de Tronos, que desarrolla 300 años antes de la serie original, en la que conoceremos los entresijos de la legendaria familia Targaryen. Porque antes de que Daenerys dominara sobre los siete reinos ya lo hicieron muchos otros de su larga estirpe. Entre ellos Jaehaerys Targaryen o Daeron II, algunos de los grandes estandartes de una casa que no vive sus mejores momentos.

Tal y como ha dado a conocer la plataforma de streaming a través de las redes sociales, esta nueva serie se centrará en el principio del fin de una de las familias más importantes del universo ficticio desarrollado por George R.R. Martin en su libro Fuego y Sangre. Entre otras cosas conoceremos la historia de Viserys, quien hará todo lo posible por estar a la altura del trono del aclamado Jaehaerys Targaryen y convertirse en el rey de Poniente.

La serie llegará a HBO en 2022

En este primer adelanto podemos ver los primeros detalles de una serie que llegará a HBO Max en 2022. Entre ellos al nuevo rey de reyes que reposa con su espada sobre el icónico trono de hierro. También algunos de los personajes principales que veremos a lo largo de esta primera temporada compuesta de diez capítulos. Desde Ser Vaemond Velaryon hasta otros miembros de su familia como Laenor Velaryon, Lady Laena Velayron y Ser Laenor Velaryon.

Sin embargo, y a pesar de que todo gire en torno al principio del fin de casa de los Targaryen, la serie tendrá alguna referencia que nos permitirá conectar con la serie original. Hay que recordar que las cosas no fueron del todo bien para la familia de los dragones en Juego de Tronos. Apenas unos capítulos después de presentarnos a Viserys y Daenerys, el primero de ellos moría a consecuencia del derrame mineral fundido en su cabeza.

Los dragones están de vuelta

Mientras tanto, Daenerys era asesinada en el último capítulo manos de su sobrino Jon Snow cuando esta intentaba arrasar con los Siete Reinos. De esta manera, el bastardo de la familia Stark se quedaba como único heredero de una dinastía que se había iniciado 280 años atrás con Aegon el Conquistador. Sin embargo, en esta nueva serie podremos ver a la familia en todo su espendor.

Y, como no podía ser de otra manera, también a sus dragones. Desde el inicio de los tiempos, la familia Targaryen ha sido conocida como la casa de los dragones. Porque no, Daenerys no ha sido la única que ha portado dragones. A lo largo de la historia, la familia del cabello plateado ha tenido una estrecha relación con estos seres mitológicos que les han permitido comandar con puño de hierro durante siglos. Sin embargo, esta nueva serie nos demostrará que los dragones no son el mayor peligro para sostener un reino que está cerca de caer derrotado.