Las quinielas del Nobel de Literatura: del otra vez Murakami a Atwood o Javier Marías

Cada año las casas de apuestas hacen el agosto con el nobel de literatura y este año la mala leche es poner a Murakami el primero. El escritor japonés, es siempre el eterno candidato. Es decir sale en las quinielas pero nunca gana... veremos si es su año, en el que saca libro de relatos y Drive my car ha sido llevada al cine. También están otros fenómenos literarios como Margaret Atwood y escitorias como la francesa Annie Ernaux, una de las pioneras de la llamada autoficción.

Hay veterans como Thomas Pynchon o Don Delillo... y un español, Javie Marías, en el puesto número 15. Y es que desde que ganara Vargas Llosa, qué tiempos, ningún escritor hispano ha repetido victoria. También dicen que será el año de un autor racializado en el año en el que se ha abierot el debate del racismo y el colonialismo.

1.- Haruki Murakami. Eternamente en la lista de los posibles ganadores. El pobre escritor japonés, uno de los más reconocidos de su país, siempre se queda a las puertas. Un poco como el ya fallecido Phillip Roth. Creador de títulos como Tokyo Blues, Kafka en la orilla o la recién publicada en España Primera persona del singular. Ha conectado con lectores de medio mundo gracias a sus tramas sencillas y con pocos personajes, con el grado justo de misterio y giros narrativos. Drive my car es la brillante adaptación al cine que se presentó en Cannes.

2.- Ngugi wa Thiong’o. El escritor keniata es otro de los eternos candidatos. Escritor y activista, de 82 años, es uno de los que más ha reivindicado en su literatura las lenguas minorizadas y amenazadas de África. Ngugi, autor de novelas, ensayos -entre ellos el influyente Descolonizando la mente- y unas extraordinarias, conmovedoras memorias en varios tomos, es un escritor bien conocido en Cataluña, adonde ha viajado en diversas ocasiones, y tiene buena parte su obra publicada en catalán.

3.- Anne Carson. La recién ganadora del Princesa de Asturias, una de las poetas más destacadas en lengua inglesa, es siempre una de las que más cotiza al alza en las casas de apuestas, instituciones que se hacen de oro gracias a este galardón. Su obra transita de la tradición griega al cómic pasando por mitos del cine como Marilyn Monroe. Otros libros suyos son Eros: poética del deseo, Autobiografía de rojo: una novela en verso, Hombre en sus horas libres, Decreación. La canadiense no es la única anglosajona que está en las apuestas. También Joyce Carol Oytes, la escritora de Delatora o Blonde, sobre Marilyn Monroe, que tendrá dentro de poco su adaptación al cine. Otra escritora, aunque con menos fuerza, sería Joan Didion, autora de obras periodísticas, ensayos y literatura, entre las que destacan El año del pensamiento mágico.

4.- Annie Ernaux. Nuestra favorita. La escritora francesa es una de las pioneras en esta moda actual de la autoficción. Su prosa corta, seca, elegante sobre la clase obrera francesa y las mujeres es uno de los retratos más brillantes de la sociedad francesa de las últimas décadas. Admiradora de Carlos Saura, su escritura ha influido en nombres como Delphine de Vigan o Emanuelle Carrère, Ernaux acaba de ver una de sus obras, El acontecimiento, sobre un aborto ilegal que ella misma sufrió, adaptada al cine y ganando el Festival de Venecia. Solo otro francés podría hacerle sombra, Michael Houellebecq, que a saber dónde y cómo le pilla la noticia.

5.- Liudmila Ulítskaya. La autora rusa también se encuentra muy bien posicionada. La gran dama de las letras eslavas es referencia fundamental para entender la Rusia contemporánea y sus conexiones históricas con obras como Sóniechka, un fenómeno editorial traducido en quince países. Bióloga de formación, trabajó en el Instituto de Genética de Moscú antes de emprender su carrera literaria. Poco antes de la perestroika, la polifacética Ulítskaya, se convirtió en directora del repertorio del Teatro Kámerni (teatro judío estatal) de Moscú.

6.- Margaret Atwood. Todo un fenómeno, sobre todo después de la adaptación televisiva de El cuento de la criada. Atwood ha seguido escribiendo después de su éxito audiovisual con novelas distópicas que hablan del mundo actual y los peligros que acechan con la extrema derecha y la vuelta del conservadurismo. Autora de 18 novelas y diversos libros de cuentos, poemarios y ensayos, su obra explora temas como la identidad canadiense, los derechos humanos y el medio ambiente, los mitos sobre la feminidad y la explotación y utilización de la mujer. Sus títulos más conocidos son La mujer comestible. Alias Grace, El asesino ciego, Oryx y Crake o Por último, el corazón. Polifacética, también ha realizado guiones audiovisuales y de cómic.

7.- Marisé Condé. Otra de las candidatas en las últimas ediciones gracias a libros como sus memorias de infancia y adolescencia Corazón que ríe, corazón que llora, o La deseada. Esta escritora de la Isla de Guadalupe escribe en francés, novelas sobre mujeres desheredadas de la tierra. En la línea del pensamiento anticolonialista y anticapitalista de Franz Fanon, pero donde la intimidad de la mujer cobra protagonismo. En 2018 ganó el Nobel alternativo. Yo, Tituba narra la historia de la esclava negra condenada en los procesos de Salem.

8.- Laszlo Krasznahorkai. Heredero de la tradición kafkiana y profeta del posmodernismo, reivindica que la novela no olvide el siglo XX, todas sus penurias y sus grandes autores, como James Joyce, Samuel Beckett o Roberto Bolaño. Su ópera prima es Tango satánico, donde narra la convivencia de un grupo de humanos condenados a una vida miserable y apocalíptica. Al igual que Melancolía de la resistencia, fue llevada al cine por Béla Tarr. Otras obras suyas son Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río o Y Seiobo descendió a la Tierra.

9.-Jamaïca Kincaid. La caribeña estadounidense , una voz literaria atravesada por el género, la clase, la cultura y la etnia. Jamaica Kincaid, que hace años vive en Estados Unidos y de cuya obra hay pocas traducciones al español. Kincaid nació en 1949 con el nombre de Elaine Potter Richardsony vivió su infancia en la Isla de Antigua, excolonia británica, hoy un país caribeño independiente desde 1981 que compone junto a su gemela, la isla Barbuda. dos libros Autobiografía de mi madre y Mi hermano, los cuales componen junto a Mr. Potter una trilogía familiar que involucra a la madre, al hermano (una crónica sobre la muerte de sida) y al padre, todos ficcionales pero construidos sobre referencias que se podrían intuir vinculadas a la infancia de la escritora.

10.- Don Delillo. Gran cronista de la sociedad americana del siglo XX. Sus novelas, estandartes del estilo posmoderno, herederas de Hemingway y predecesoras de David Foster Wallace o Jhonatan Franzen, abordan una serie de temas interesantísimos, yendo desde la tecnología criogénica Zero k hasta el terrorismo y el 11 de septiembr en El hombre del salto, pasando por magnicidios como los que retrató en Libra o el nazismo en Fascinación. Todo con sus reflexiones sobre la vida moderna y el rol que ocupa la tecnología en ella. Nació en 1936 y hace parte de la misma generación que dio a luz a titanes de la literatura norteamericana como Cormac McCarthy, Thomas Pynchon y el gran Philip Roth. Hijo de inmigrantes italianos, DeLillo comenzó su carrera literaria después de cumplir los 30 años. Usualmente es reacio a las entrevistas y a los reconocimientos, lo que no ha impedido que se le concedan premios como el National Book Award.

11.- Can Xue. Desgraciadamente la escritora china aún no goza de alta popularidad en España. Pese a ello, Xue -cuyo nombre real es Deng Xiaohua- cuenta con una historia personal digna de bestseller, que ha intentado reflejar, de una u otra manera, en cada una de sus creaciones. Desde los ochenta, Can Xue ha escrito más de 100 cuentos, una decena de novelas cortas y tres grandes novelas, profundamente inspiradas en el ingenio que pudo desatar durante sus años de desgracia. Antes de eso tuvo una infancia terrible. Sus padres periodistas fueron perseguidos por el régimen chino. Su abuela enferma la cuidó. Se salvó de un incendio, superó una tuberculosis, trabajó en varios empleos hasta convertirse en una escritora innovadora y turbulenta.

13.- Micrea Cartarescu. Probablemente sea el escritor más premiado de Rumanía: ha ganado prácticamente todos los premios literarios del país y numerosos premios internacionales. Conocido por su prosa energética, su obra retrata con precisión la vida contemporánea europea y el anhelo de empatía en el corazón de la condición humana. A partir de 2010, la editorial Impedimenta ha publicado en castellano algunas de sus obras más destacadas, como El ruletista, Lulu, Nostalgia (2012), El Levante, El ojo castaño de nuestro amor o Solenoide.

14.- Thomas Pynchon. Otro coetáneo a Delillo. Nació en Nueva York en 1937, y de él sólo se sabe que estudió ingeniería y literatura en la Universidad de Cornell, que redactó folletos técnicos para la compañía Boeing, que envió a un cómico a recoger en su nombre el National Book Award, y que vive en Nueva York. Tusquets Editores ha publicado toda su obra de ficción, compuesta por las novelas Vineland, Un lento aprendizaje, La subasta del lote 49, V., Mason y Dixon, El arco iris de gravedad, Contraluz, Vicio propio y Al límite. Con una narrativa de carácter postmoderna, mezcló la sátira con la intriga criminal, la parodia, la novela histórica, el surrealismo, la metaficción y la comedia negra con diversas influencias.

15.- Javier Marías. Es el único español en liza de los últimos años. Escritor de Mañana en la batalla piensa en mi, En las quinielas de este año vuelve a aparecer muy bien situado el español Javier Marías (Corazón tan blanco), un clásico en los pronósticos desde hace una década, mientras que otros autores como su compatriota Eduardo Mendoza o el argentino César Aira han sonado más años anteriores.

El español José Echegaray abrió en 1904 la lista de autores hispanos, que incluye a compatriotas suyos como Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989). La lista de premiados en castellano la completan los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971), el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982), el mexicano Octavio Paz (1990) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).

16.- Vikram Seth. El escritor indio nació en Calcuta en 1952. Estudió política, economía y filosofía en Oxford, y en la Universidad de Stanford, Claifornia, trabajó en una tesis sobre la demografía de la China rural. Ha escrito libros de distinto géneros, todos ellos aclamados por la crítica: una novela en verso, The Golden Gate, varios volúmenes de poesía, entre los que se cuentan The Humble Administrator's Garden y All You Who Sleep Tonight, un libro de viajes, Desde el lago del cielo, y fábulas, Beasty Tales. Con su novela Un buen partido alcanzó un gran éxito internacional de lectores y críticas.

17.- Mia Couto. Este escritor de habla portuguesa es uno de los escritores mozambiqueños actuales más conocidos. Su extensa producción literaria goza de enorme prestigio en los países de lengua portuguesa, y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español, catalán, sueco, francés, alemán e italiano. En toda su obra de ficción Mia Couto juega con el lenguaje y crea neologismos, altera la sintaxis, se sirve de la tradición oral y de los proverbios. Su escritura destila amor a África, con un estilo a veces surrealista, y cercano en ocasiones al realismo mágico.

18.- Liao Yiwu. Nació en China, en 1958. Es escritor, músico y poeta y opositor chino. En 1990, tras publicar su poema «Masacre», sobre la matanza de Tiananmen, fue encarcelado hasta 1994. Años después se exilió en Alemania, donde reside hoy en día. Por una canción y mil canciones (premio Hermanos Scholl) relata su paso por la prisión. En Dios es rojo cuenta cómo sobrevivió el cristianismo a la era de Mao. Ambos libros se publicaron en Sexto Piso. En 2012 recibió el prestigioso Premio de la Paz, que otorga el gremio librero alemán en la Feria del Libro de Frankfurt.

19.- Chimamanda Ngozi Adichie. La nigeriana escribió sus primeros cuentos a los 7 años. A los 26 publicó su primera novela, La flor púrpura, que, al igual que la segunda, Medio sol amarillo, se desarrollaba en su Nigeria natal. Por ambas, la escritora recibió múltiples galardones y reconocimientos internacionales, aunque el más prestigioso —el National Book Critics Circle Award— llegó en 2013 con Americanah. En su escritura En ella se tomó la libertad de romper con los límites del género, hablar de la raza, el racismo y la migración en Estados Unidos, de los problemas de la identidad en un contexto de desarraigo. La fama que precede a Adichie no se debe solo a su literatura, sino a dos populares charlas TED. Tituló la primera El peligro de una buena historia (2009), que suma millones de visionados, y en la que alertaba sobre los estereotipo

20.- Ko Un. Este surcoreano empezó a escribir poemas en 1945 después de leer la obra de un famoso poeta leproso, Han Ha-Un. En 1952, antes de que finalizase la guerra de Corea, se convirtió al budismo. Durante los diez años siguientes dedicó su vida a la meditación zen viajando por todo el país hasta que abandonó la comunidad budista en 1962. Desde 1963 hasta 1966 vivió recluido en la isla de Cheju, donde dirigió una escuela de caridad y regresó a Seúl en 1967 sumiéndose en un estado caracterizado por el nihilismo, los excesos de alcohol, el insomnio y varias tentativas de suicidio. Es en 1983 cuando da un giro total a su vida. Después de 50 años de soledad, Ko Un se casa con Sang-Wha Lee, profesora de literatura, y dos años más tarde nace su única hija, Cha-Ryong. A partir de entonces, Ko Un desarrolla una prolífica carrera creativa, más de 120 obras: novela, ensayo, traducciones, poesía… Finalmente su labor se ve reconocida por sendas nominaciones al Premio Nobel de Literatura en los años 2002 y 2004.

21.- Peter Nadas. Este húngaro de 76 años y nacido en Budapest. Novelista y dramaturgo, es autor de obras como El final de una saga, ambientada en los años 50; Libro del recuerdo, considerada su obra maestra, donde intercala las voces de tres personajes, un escritor húngaro en el Berlín Oriental, un hombre obsesionado con la belleza en pleno Imperio austrohúngaro y un amigo del protagonista, o La propia muerte.

22.- Ismaël Kadaré. Escritor albanés, nació en Gjirokastra y está considerado como el más famoso de los escritores de su país y uno de los grandes pensadores de la Europa contemporánea. practicó el periodismo mientras preparaba su primera novela, El general del ejército muerto, publicada en 1963. En 1990 se exilió en Francia manifestando su oposición a la dictadura comunista, aunque ya faltaba poco para su caída. En 1999 volvería a Albania, aunque mantiene su residencia en París. Su carrera literaria está jalonada de premios como el Booker Intenacional, la Legión de Honor francesa y el Premio Príncipe de Asturias de las letras del año 2000. De entre su obra cabría destacar El largo invierno, El año negro, Tres cantos fúnebres por Kosovo y La hija de Agamenón.