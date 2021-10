Oriol Castro (Disfrutar): "Poder seguir trabajando ya es muy importante"

"Disfrutar es singularidad, una experiencia que difícilmente se puede vivir fuera de su restaurante". Eso dice Ferran Adrià en el prólogo de Disfrutar Vol. 1 (Abalon Books), el libro que repasa los tres primeros años de trayectoria del flamante quinto mejor restaurante del mundo, según 50 Best. Una distinción que, tras el varapalo económico de la pandemia, que se ha llevado por delante a una buena colección de negocios ilustres, refuerza su proyección y también la marca turística de Barcelona. Pero la decisión de 50 Best no ha pillado por sorpresa a los expertos.

Situado en pleno Eixample, Disfrutar nació con el sambenito de ser el proyecto de tres exjefes de cocina de elBulli: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Una etiqueta que generaba muchas expectativas y que podría haberles perjudicado, pero que en realidad ha servido para todo lo contrario. Disfrutar ha sabido despojarse de la nostalgia y demostrar que no se trata de una banda tributo que viva de versionar hits. Mantiene el espíritu creativo que en su día asombró al mundo, sí, pero lo hace siguiendo el camino más difícil: reinventándose año tras año.

"Se siente una felicidad increíble y también presión para hacer las cosas mejor porque la gente va a querer las cosas superbien hechas y perfectas", señala Oriol Castro en la entrevista concedida a Play Gastro tras la gala de 50 Best.

Disfrutar cuenta a día de hoy con cuatro opciones de menú degustación: dos de clásicos y otras dos de nuevos platos, con sus respectivas versiones cortas (165 euros) y largas (210). Entre los platos más célebres de su breve historia destacan, por ejemplo, los (falsos) macarrones carbonara o los huevos fritos de colores.

Oriol Castro, sin embargo, se resiste a destacar tres platos recientes: "Hablaría más de técnicas o conceptos, como los vinos desalcoholizados, la mesa viva o los snacks al microondas que hemos creado este año. El espíritu creativo es más importante que tres platos concretos".

El chef señala también que el hecho de 50 Best haya seleccionado cuatro restaurantes vascos, uno de Barcelona y otro de Madrid no refleja la realidad absoluta de alta cocina española. "España tiene un gran nivel gastronómico. Puedo hablar de Valencia o de Cádiz", dice. "Pero después de casi dos años de pandemia, el solo hecho de poder seguir trabajando ya es muy importante y muy positivo".

Pero en un mundo plagado de listas y guía, ¿la polémica lista de 50 Best sigue siendo tan importante como lo fue en su día? "Todos los reconocimientos son importantes", responde el chef catalán. "50 Best es importante, Michelin es superimportante y todos los demás son superimportantes. Todos suman, cada uno con su línea y su estilo. Pero nosotros somos superdefensores de Michelin y nos gustaría algún día llegar a conseguir las tres estrellas".