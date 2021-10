Pablo Remón, Premio Nacional de Literatura Dramática: "Me siento muy honrado"

Pablo Remón, dramaturgo y director de escena, ha sido galardonado este jueves con el Premio Nacional de Literatura Dramática por su obra ‘Doña Rosita, anotada’, incluida en el libro ‘Fantasmas’. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha galardonado su particular versión del texto de Lorca “por ser una obra honesta que resuelve con acierto, profundidad y de forma sugerente el riesgo de partir de la creación de Lorca, conocida y afianzada en el canon, dotándola de identidad propia basada en la autoficción”.

El jurado ha destacado el texto de Remón “por su expresión a través de un lenguaje narrativo contemporáneo. Por su equilibrio dramático y por conjugar, no sólo la dramaturgia, sino el dramaturgismo en un contexto global”.

Pablo Remón estrenó esta obra a finales de 2019 en los Teatros del Canal de Madrid, con Francesco Carril y Fernanda Orazi en el reparto, anotando sobre las palabras de Lorca su propia biografía -las mujeres de su familia, su pareja, sus tías, su infancia, en definitiva- y construyendo una historia en la que Rosita no era una solterona a quien los prejuicios de la época pasaban por encima. La Rosita de Pablo Remón no era una víctima, ni una fracasada, sino que decidía libremente esperar a aquel chico que no iba a volver nunca.

En declaraciones a la SER minutos después de conocerse el fallo, Remón confesaba sentirse muy feliz "y muy honrado porque es un reconocimiento, y me da mucha responsabilidad, me dan ganas de escribir más y mejor". El dramaturgo ha explicado que le hace "mucha ilusión que sea con esta obra, con Fantasmas, que es una versión de Doña Rosita, la soltera de Lorca, Doña Rosita, anotada, porque fue un proceso y un proyecto muy especial para mí"

Remón ha recordado que fue un proyecto que le propuso en su día el entonces consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, que le generó muchas dudas al principio: "tardé mucho en decidirme y luego no me ha traído mas que alegrías, la verdad".

Sobre el hecho de que haya logrado el Premio Nacional por una versión libre del texto de otro autor y no por uno de sus textos como Los mariachis o El tratamiento, Remón considera que Doña Rosita, anotada es "una obra mía igual que el resto y de hecho me costó lo mismo o más incluso, es una obra que yo hice mía y que, como sabes, es autobiográfica y muy personal".

Es el segundo Premio Nacional que recae este año en una obra vinculada al poeta granadino: "Eso dice mucho del ascendente que sigue teniendo hoy Lorca, tantos años después; no solo es el dramaturgo más importante que tuvimos el siglo pasado, sino que sigue totalmente vigente, y con obras muy distintas. Es un clásico ya de tal manera que permite lecturas, relecturas, versiones, traiciones, reescrituras permite todo porque ya es un clásico".

Sobre Pablo Remón

Pablo Remón nació en Madrid en 1977. Es guionista, dramaturgo y director. Estudió en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y amplió estudios en Nueva York. En 2013 funda la compañía teatral ‘La_Abducción’, con la que escribe y dirige ‘La abducción de Luis Guzmán’. Su segunda obra, ‘Muladar’, gana el premio Lope de Vega de Teatro en 2014. La compañía estrena su tercera obra, ‘40 años de paz’, y en 2018 ‘Los Mariachis’ y ‘El tratamiento’. Estas cinco obras se publicaron en un solo volumen con el título ‘Abducciones’. En 2020 publicó ‘Fantasmas’ que incluye ‘Doña Rosita, anotada’ y ‘El autor y la incertidumbre’.

Como guionista, ha escrito junto con su hermano Daniel los largometrajes ‘Mundo Fantástico’ (2003), ‘Casual Day’ (2008), ‘Cinco Metros Cuadrados’ (2011), ‘Perdido’ (2015) y ‘No sé decir adiós’ (2016). También ha dirigido los cortometrajes ‘Circus’ y ‘Todo un futuro juntos’. Ha obtenido premios como la Biznaga de Plata al mejor guion en el Festival de Málaga o el premio Julio Alejandro de Guion Iberoamericano y como director de cortometrajes ha ganado entre otros el premio al Mejor Cortometraje en tres de los festivales más importantes del panorama nacional: Alcine, Medina del Campo y el Concurso de Cortometrajes Versión Española