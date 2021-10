"Me pidió un autógrafo y se lo firmé": Antonio Banderas revela el actor con el que le han confundido

Antonio Banderas ha visitado este miércoles El Hormiguero para promocionar la versión española del musical A Chorus Line, que se estrenará el próximo 8 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. Pero no ha estado solo. Junto a él se encontraba el también actor Manuel Bandera, quien se pone en la piel del director Zach en este legendario musical creado por James Kirkwood y Nicholas Dante durante los años 70.

A lo largo de esta entrevista, los actores han tenido que responder a todo tipo de preguntas relacionadas con el musical. Entre ellas, algunas relacionadas con los motivos por los que llegaron a participar en el mismo. Según ha explicado Manuel Bandera, todo comenzó con una llamada de su representante durante el pasado verano mientras estaba inmerso en su espectáculo Bambino por bandera, donde le explicaba que Antonio Banderas quería verle cuanto antes.

Manuel Bandera habla sobre su apellido

Sin pensárselo dos veces, el actor se presentó en el teatro Soho de Antonio Banderas, quien le preguntó sobre su disponibilidad para interpretar al famoso director del musical. Una noticia que sorprendía gratamente a Bandera, quien recuerda frente a Pablo Motos que llevaba desde 1985 tratando de conseguir un papel así: "Cuando llegó la obra al Teatro Monumental, todos los bailarines nos pasamos por allí. Es más, se intentó hacer una versión española y llegamos a hacer unas audiciones en las que yo salí elegido, pero después no se hizo".

Después de hablar sobre sus recuerdos sobre este famoso musical, Antonio Banderas ha querido destacar el talento de su compañero sobre los escenarios: "Manuel empezó como bailarín y después ha hecho películas estupendas como Las cosas del querer. También ha hecho musicales estupendos y tiene un apellido estupendo". Unas declaraciones que provocaban la carcajada del público y del propio presentador, quien le preguntaba a Manuel si le confundían mucho con Antonio por su nombre.

Antonio Banderas y el actor con el que le han confundido en alguna ocasión

"A mí me empezaron a llamar Antonio e incluso me ponían la S del apellido", explica Manuel Bandera. De hecho, el actor reconoce que incluso su hijo ha acabado poniéndole una 'S' a su apellido cuando está en el colegio. Una serie de confusiones que han llevado al actor a girarse cada vez que le llaman Antonio. Pero Manuel no ha sido el único al que le han confundido con otro actor. Varios segundos más tarde, Antonio Banderas ha reconocido que a él también le han confundido con algún que otro actor a lo largo de su trayectoria.

Lorenzo Lamas en una fotografía de archivo. / Getty Images

Concretamente con Lorenzo Lamas, famoso por series como Falcon Crest. El actor recuerda que se subió en una ocasión a un taxi en Nueva York y que el conductor le preguntó si se trataba del famoso actor estadounidense. Lejos de decirle que se trataba de Antonio Banderas, el andaluz prefirió firmarle un autógrafo a nombre de Lorenzo Lamas.