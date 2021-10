"Es malo, chulo, ambicioso, arrogante y cínico": Pérez-Reverte analiza a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

Arturo Pérez-Reverte ha visitado este jueves El Hormiguero para promocionar su último libro, El italiano. Una nueva historia, que ya está disponible en las librerías de todo el país, en la que el escritor narra la vida de los buzos que salían de noche desde Algeciras hacia Gibraltar para minar los barcos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema poco conocido que, tal y como explica el autor del libro, es muy interesante.

Aprovechando que han hablado largo y tendido sobre su obra, y también sobre los distintos personajes que podemos encontrar en ella, Pablo Motos le ha pedido a su invitado que analice a los distintos personajes que componen la primera línea política del país: "¿Qué te parece el casting de políticos que tenemos ahora?". Después de que el presentador recordara que llegó a definir a Pedro Sánchez como una persona valiente y un killer hace tres años, Pérez-Reverte se ha reafirmado en su teoría.

"Es malo, es chulo, ambicioso, arrogante, cínico... es un tipo muy interesante"

Por aquel entonces, el escritor definió al actual presidente del Gobierno como una persona valiente y sin escrúpulos que es inmune a las hemerotecas. Una serie de condiciones que le iban a ayudar a aguantar bastante en el Gobierno: "Dije que era un pistolero, que los iba a matar a todos, incluso al rey si hiciera falta". Tres años después, Pérez-Reverte asegura que Sánchez ya ha matado a todos, incluso a quienes mataban en su nombre y que no ha matado al rey porque lo necesita: "Si no lo necesitara lo hubiera matado también".

A continuación, y después de decir que le parece un perfil interesantísimo, el escritor le ha comparado con personajes de la Florencia del Renacimiento y de las obras de Shakesperare: "Es malo, es chulo, ambicioso, arrogante, cínico... es un tipo muy interesante". El autor de obras como Alatriste reconoce que no estaría muy contento si su hija se casara con él. No obstante, no tiene dudas de que volverá a ganar porque tiene cogido el punto a la sociedad y ha aprendido mucho en todo este tiempo al frente del Gobierno.

Desde Pablo Casado hasta Pablo Iglesias

A continuación, Pablo Motos le ha pedido que analice a otros políticos como Pablo Casado: "¿Te parece interesantísimo?". En esta ocasión, el autor ha asegurado que nadie votará a Casado en las próximas elecciones, si no que se decantará por el Partido Popular en cuando Pedro Sánchez meta la pata como voto de castigo al presidente del Gobierno: "En España nunca nadie vota a favor, vota en contra de".

Respecto al auge de la ultraderecha y de partidos como Vox, Pérez-Reverte asegura que ha sido por culpa de la izquierda: "La gente que votará a la extrema derecha es para cargar contra la nueva izquierda. El contagio de buenismo en el que ha caído la izquierda hace que haya una reacción enorme y la ultraderecha se aprovecha de eso".

Bajo su punto de vista, estos partidos políticos beben de los graves errores que comete la izquierda tanto en España como fuera de la misma. ¿Y cuál sería la solución para frenar este tipo de partidos? Bajo el punto de vista de Pérez-Reverte, la cultura. La ultraderecha errores graves que la izquierda comete tanto en España como fuera de la misma. Todo se arreglaría con cultura. Sin embargo, lamenta que ya no queden muchos políticos cultos en el parlamento: "Pablo Iglesias no me gusta, pero es un tipo con mucha cultura".