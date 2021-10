'El juego del calamar' muestra por error un número de teléfono real que recibe más de 4.000 llamadas diarias

La nueva serie coreana de Netflix 'El juego del calamar' está batiendo récords de audiencia y ya se sitúa en el top 10 de series más vistas de la historia de la plataforma. Pero eso no le evade de haber cometido un gran error: mostrar un número de teléfono real en una de sus escenas.

Si habéis visto la serie, os daréis cuenta de que, para concursar en el cruento juego, los participantes tienen que hacer una llamada al número de teléfono que aparece en una tarjeta de papel. Pues bien, ese teléfono existe y pertenece a Kim Gil-young, un coreano que posee una una tienda de postres en el condado de Seongju.

Gil-young ha asegurado que desde que se estrenó la serie recibe miles de llamadas y mensajes de texto al día, lo que le ha generado un gran estrés. El coreano ahora se encuentra en tratamiento psicológico y tomando medicamentos para sobrellevar el estrés agudo que le ha producido la filtración de su teléfono en la gran pantalla. "Llevo más de diez años usando este número, así que estoy muy sorprendido. He recibido más de 4.000 llamadas que he tenido que bloquear" aseguró Kim.

Error de la productora

Los responsables del fenómeno coreano no se dieron cuenta del error que cometieron, de hecho, pensaron que no habría problema con mostrar el número de teléfono ya que se aseguraron de tapar los tres primero dígitos.

El problema es que en Corea, cuando se trata de llamadas locales no es necesario poner la serie completa, y, con los ocho últimos números, que en este caso son los que se muestran en la tarjeta, son suficientes para poder hacer una llamada.

Kim aseguró que se puso en contacto con los representantes de la serie, los que, a modo de compensación, le ofrecieron un millón de wones surcoreanos para poder pagar una nueva línea telefónica (unos 720 euros). No obstante, el afectado rechazó la oferta, alegando que su número, a parte de ser para un uso personal, también se trataba de un medio comercial con el que realizaba sus negocios.

"Dijeron que lo lamentan, pero honestamente, no estoy seguro de ello. Me pregunto si hubieran reaccionado de la misma manera si yo no fuera un individuo sino una gran empresa", dijo Kim.

Una de las escenas de 'El juego del calamar'. / Youngkyu Park / Netflix (EFE)

Peticiones de compra del teléfono

A raíz del error, a Kim también le llegaron otras ofertas que ansiaban hacerse con la línea y comprar el número de teléfono filtrado. Más en concreto, el jefe del Partido Honorífico Nacional y candidato a la presidencia en el país, Huh Kyung-young, mostró su interés a través de las redes sociales, donde le ofrecía 100 millones de wones (cerca de 73.000 euros).

Edición de las escenas

Netflix ya se ha pronunciado al respecto, asegurando que están trabajando en la edición de dichas escenas, en las que tapará el número de teléfono con el fin de resolver el asunto. En definitiva, la plataforma eliminará la secuencia, de apenas unos segundos de duración, y adoptará las medidas necesarias para que el error no se vuelva a cometer.