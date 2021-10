La lamentable lista de insultos y amenazas que recibió una jugadora de Osasuna B

El machismo, lamentablemente, sigue presente en el fútbol femenino. Karolina Sarasua, delantera de Osasuna 'B', se vio obligada a reproducir en una hoja la serie de gravísimos insultos y amenazas que tuvo que escuchar en el transcurso del encuentro que su equipo disputaba ante la SD Nueva Montaña, equipo cántabro del grupo 2 de Primera Nacional.

Pese a la victoria de su equipo por 0-5, todo quedó empañado por los deplorables comentarios de un grupo de aficionados. Fue María Blanco, jugadora del primer equipo rojillo, quien compartió en Twitter la lista de insultos que recibió Karolina, que ya ha agradecido el apoyo recibido en las últimas horas.

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) October 9, 2021

En dicha lista, se pueden leer amenazas tan graves como "te vamos a violar", "vamos a violar a todo tu equipo", o "vamos al vestuario y te violo", junto con comentarios sexistas como "tienes cara de chuparla bien", "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "tu madre me la chupa", o "se os nota el tanga".

#Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de #OsasunaFemB en el partido disputado esta tarde.



Asimismo, quiere agradecer el apoyo del @SDNMAH1922 por su ejemplar actitud ante lo sucedido. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 9, 2021

La colegiada del partido, Lucía Fernández, se encargó de recoger en el acta estos comportamientos de los aficionados. "Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S. D. NUEVA MONTAÑA. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña KAROLINA SARASUA GARCÍA, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud, los términos con los que se dirigían a nosotras".

Por su parte, Osasuna ha emitido un comunicado, en el que condena y muestra su rechazo ante todo lo sucedido, a la vez que agradece a la SD Nueva Montaña su actitud y colaboración en lo acontecido.