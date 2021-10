La graciosa reacción de un abuelo a su nieto sobre su móvil nuevo

"Mi abuelo me está enseñando el móvil nuevo que se ha comprado y me dice que para desbloquearlo hay que darle al botón de la bellota". Este es el tweet de @mmalikkka que se ha hecho viral en la plataforma y que ya va camino de los 13.000 'me gusta'.

La graciosa reacción del anciano se debe al parecido que tiene el símbolo del botón central del teléfono con una bellota, de ahí su lógica de que para desbloquear el móvil hay que presionar el 'botón de la bellota'.

Y es que, en su mayoría, la tercera edad está en proceso de adaptación a las nuevas tecnologías emergentes en el siglo XXI, con lo que es habitual que más de una vez se escuchen frases como estas que a los más jóvenes les resultan tiernas y divertidas.

mi abuelo me está enseñando el movil nuevo que se ha comprado y me dice que para desbloquearlo hay que darle “al boton de la bellota” pic.twitter.com/PXsTtdJFbl — elisa (@mmalikkka) October 9, 2021

Otras reacciones graciosas

En respuesta al tweet no faltaron otras divertidas historias y experiencias relacionadas con abuelos y nuevas tecnologías, donde muchos usuarios compartieron sus anécdotas.

Eso me recuerda una vez que mi abuelo tuvo que escribir una dirección de email y escribió directamente "arroba" — Vic🌻 (@vicmg1611) October 9, 2021

✅ <- mi abuela describiéndome el símbolo de check por teléfono: "me sale un relojito que marca las 10:10" — 𝕄𝕚𝕢𝕦𝕖𝕝 😷 (@m_i_q_u_e_l) October 9, 2021