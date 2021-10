Paul McCartney culpa a John Lennon de la separación de los Beatles

"Fue Lennon el que quiso el divorcio", asegura Paul McCartney en una entrevista para Radio 4 de BBC que se emitirá el próximo 23 de octubre, tal como recoge el diario británico The Guardian. El bajista de The Beatles reconoce que fue uno de los momentos más difíciles de su vida y señala a su compañero fallecido como principal instigador de la separación del grupo.

"Nunca sugerí nuestra disolución. Fue nuestro pequeño Johnny quien llegó un día y nos dijo que se iba del grupo", insiste McCartney. El bajista desmiente así los rumores que se han vertido durante tanto tiempo acerca del fin de los Beatles.

El músico declara que ha tenido que lidiar con quienes le señalaban como principal responsable de la ruptura. El bajista declaró en una entrevista en 1970 que el grupo ya no existía, lo cual hizo creer en aquel momento que fue él quien puso punto y final a los Beatles. "He vivido con ello porque es lo que la gente vio en su día. Sin embargo, todo lo que puedo decir al respecto es que no fue así", declara.

McCartney de hecho reniega ante cualquier teoría que le sitúe como principal instigador de la ruptura. "No. Paremos aquí. Yo nunca sugerí la separación. Fue John quien irrumpió un día y nos dijo que se iba. ¿Es eso instigar la ruptura o no?", declara.

Yoko Ono como punto de inflexión

Otra de las grandes leyendas que rodea la separación de la banda británica es la aparición de Yoko Ono en la vida de Lennon. Numerosas teorías apuntan a la artista japonesa como factor disruptivo en la dinámica del grupo. Sin embargo, McCartney asegura que esas teorías son falsas.

"John quería dejarlo todo para echarse una semana en la cama para luchar por la paz", reconoce el músico, aunque incide en que Yoko no fue responsable de nada de lo ocurrido y elogia su figura como apoyo para Lennon: "Eran una gran pareja. Había una inmensa fuerza entre ellos".

Representantes y problemas jurídicos

El bajista británico pone en el centro del problema al mánager que el grupo contrató por entonces, Allen Klein, quien pidió a los músicos que actuasen como si ese divorcio no existiese hasta que arreglase unos asuntos legales. "Durante meses tuvimos que disimular. Era extraño porque todos sabíamos que era el final del grupo, pero no podíamos hacer nada", asegura. "Por eso tuve que abrir el melón. Estaba harto de esconderlo", insiste.

McCartney asegura que la separación fue dura debido a la lentitud con la que se dio, así como por la negativa atmósfera provocada por Klein: "Por aquel entonces teníamos pequeñas reuniones y eran horribles. Era todo lo contrario a lo que éramos. Nosotros éramos músicos, no hombres de negocios". Esa situación llevó al músico a enfrentarse al resto del grupo: "Tuve que pelear contra los demás porque siguieron a Klein. Años después me lo han agradecido. Pero eso no quiere decir que fuese yo quien sugirió la ruptura".