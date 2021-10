DC Comics anuncia que el nuevo Superman es bisexual

DC Comics ha dado un paso adelante. Jon Kent, hijo de Clark Kent, el famoso Superman, declarará su bisexualidad en la próxima entrega de Superman: Son of Kal-El, el cómic donde recoge el legado de su padre.

La prestigiosa editorial de cómics ha anunciado que en la quinta entrega, que se publicará el próximo 9 de noviembre, el joven comenzará una relación amorosa con el personaje Jay Nakamura, reportero. "Después de una escena en la que Superman se agota mental y físicamente por tratar de salvar a todos los que puede, Jay está allí para cuidar al Hombre de Acero", dice la compañía. Todo esto viene precedido del nuevo cómic de Batman, donde Tim Drake, el nuevo Robin, también es bisexual.

DC Cómics ha querido anunciar la noticia con una imagen del joven Superman, vestido con el traje rojo y azul, besándose con el que será oficialmente su pareja, Jay. "A lo largo de los años en esta industria, probablemente no te sorprenderá escuchar que me han rechazado personajes e historias queer. Sentí que estaba decepcionando a las personas cada vez que esto sucedía", ha contado el escritor Tom Taylor a 'IGN'. "Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes", ha aclarado el escritor de cómics de DC. Por otro lado, Glen Weldon, autor de Superman, ha recalcado que "no es Hulk, no es Wiccan, no es el Demonio de Tasmania: es Superman. Eso cuenta para algo, solo en términos de visibilidad, solo en términos de que esto va a atraer la atención”.