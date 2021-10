Los jugadores españoles reaccionan a la polémica: "En la vida se puede hacer eso"

La selección española de Luis Enrique no consiguió su primer título tras perder contra Francia por un gol a dos. Karim Benzema y Kylian Mbappé destrozaron los sueños de los aficionados españoles. Sin embargo, el último gol del partido fue polémico debido a un posible fuera de juego. Los protagonistas charlaron sobre esto y mucho más en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Luis Enrique

El seleccionador no se quiso mojar en cuanto a la acción que produjo la discordia, pero se mostró muy contento con el nivel de su combinado. Luis Enrique quitó hierro al asunto del gol de Mbappé y demostró en estar pensando nombres nuevos para las próximas convocatorias.

"Desde el banquillo se ve muy poco, me parecía que era claro fuera de juego, pero me vas a permitir que me mantenga en mis 13 de no hablar nada de lo que no pueda controlar".

"No sé el feeling que tenéis, pero hemos jugado de tú a tú a la campeona del mundo. Espero tener muchos problemas en la próxima lista. Cada uno nuevo que viene, rinde".

Eric García

El gran protagonista de la jugada filtró la conversación que tuvo con Anthony Taylor tras el gol. El colegiado inglés le dijo al jugador que tenía que dejar pasar el balón en vez de intervenir con el taco:

"Tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón, me dice que me debería de apartar. Que esta es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí"

Sergio Busquets

El capitán de la selección también quedó incrédulo con la decisión del colegiado: "Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego de Mbappé. El árbitro ha dicho que Eric García hacía por jugar el balón y que a partir de ahí rompía él fuera de juego. Pero no tiene sentido. No ha querido jugar el balón, ha intentado cortar como cualquier defensa"

César Azpilicueta

Otro de los grandes baluartes de este equipo y capitán del Chelsea FC siguió en la misma tónica que sus compañeros: "No lo entiendo. El árbitro esta para decidir. Yo lo que les invito es que lo vea él en el monitor. Él fuera de juego es claro, pero él argumenta que Eric tiene posibilidades de jugar. Él no toma la decisión, decide el del VAR y eso me cuesta entenderlo".