Hace ya varios años, concretamente en octubre de 2019, Pablo Motos entrevistaba a Santiago Abascal. Después de charlar con representantes de los distintos partidos políticos antes de las elecciones de noviembre de ese mismo año, el presentador de El Hormiguero se reunía con el líder de Vox en una entrevista que jamás olvidará, tal y como ha reconocido en el primer programa de La Roca: "Era hacer una entrevista como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fueran a disparar en cualquier momento".

El presentador reconoce que el día que llegó Santiago Abascal al programa de Antena 3 se podía cortar el aire. A pesar de que el previo suele ser muy amigable, donde presentador e invitado charlan de forma distendida para afrontar la entrevista de la mejor manera posible, en aquella ocasión recuerda que tan solo se mascaba la tensión: "Parecía un duelo". No solo por él, tal y como recuerda el presentador, sino también por una situación que hizo que todo fuera demasiado tenso desde el primer momento.

"Los que me querían matar eran los de Vox"

Por un lado, la situación fue incómoda por todo el ruido que hace todo aquello en lo que participe Santiago Abascal. Por el otro, por el poder de las redes sociales, donde criticaban duramente al presentador de El Hormiguero por entrevistar al líder de un partido de ultraderecha como Vox: "A mí estaban diciendo que yo estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a un candidato que tiene representación parlamentaria igual que el resto".

Pablo Motos asegura que le pusieron a parir porque fue el primero que entrevistó a Santiago Abascal. Sin embargo, el nacido en Requena recuerda que posteriormente lo entrevistarían prácticamente todos los medios de comunicación. No obstante, el presentador asegura que las críticas vertidas contra él aquel día han provocado que muchos piensen que es un fascista o un votante de Vox a pesar de que estos últimos fueron quienes más criticaron: "Los que me querían matar eran los de Vox. Los de izquierdas pararon todos y, de repente, se enfadaron muchísimo los de Vox".

El incidente de Pablo Motos en un restaurante con un votante de Vox: "Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso"

Bajo su punto de vista, el hecho de que Pablo Motos le hiciera preguntas sobre temas como el aborto, los inmigrantes, la homosexualidad o la adopción provocaron el enfado de los votantes del partido de Santiago Abascal. Un enfado que se mantuvo hasta un mes en el ambiente, en el que recibió todo tipo de insultos por la calle: "Yo pasé el peor mes que he pasado desde que presento El Hormiguero porque la gente me insultaba por la calle, no me había pasado nunca".

De hecho, recuerda que un seguidor del partido liderado por Santiago Abascal llegó a gritarle de una forma muy violenta mientras estaba con su familia en un restaurante: "Se puso a gritarme violentamente cosas muy graves y faltó un pelo para que allí hubiese un suceso". El presentador asegura que ese hombre logró sacar lo peor de él pero que, por suerte, se acabó marchando antes de que pasara algo más: "Lo pasé muy mal". Sin embargo, el presentador asegura que volvería a hacer lo mismo que hizo porque, bajo su punto de vista, nunca te debes dejar de llevar por la presión: "Cuando crees que algo es justo lo haces y punto".