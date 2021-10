"Por España, Paco, me pones bellaco": el transgresor vídeo de Samantha Hudson en el que mata a Franco

Samantha Hudson y Papa Topo han estrenado este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, la canción y el vídeo 'Por España'. Durante cuatro minutos y medio aborda temáticas como la dictadura franquista, el fascismo, la memoria histórica y la LGTBIfobia, entre otras, hasta llevarlas a su propio mundo artístico de la mano del realizador Fran Granada. Iconos de la España más tradicional, guiños directos a la actualidad como esa etiqueta de 'Libertad' en las cervezas que toman en un bar plagado de banderas de España y una letra con frases como: "Paco paquillo, sexy caudillo, tú serás mi obispo y yo tu monaguillo", "Por España, Paco, me pones bellaco" o "¡Déjame coqueta, en una cuneta!".

A ritmo de pasodoble, de copla y hasta de tecno, Samantha recoge e reinventa iconos varios de la España cañí. No faltan los lunares, los claveles, los trajes de gitana o las banderillas que usan los toreros y que en la cabeza de la artista hacen las veces de peineta. Aspectos formales y estéticos que arropan escenas de violencia física como cuando meten a la fuerza la cabeza de la protagonista en agua mientras el hombre que sujeta su pelo mira desafiante a la cámara o cuando, en otra escena, rompe con furia el vidrio de la cerveza sobre su cabeza. El juego erótico con la figura del dictador Franco es otro de los momentos de un vídeo que acumula cerca de 45.000 visitas apenas pocas horas después de su estreno.

Samantha Hudson pasó por el Twitch de la Cadena SER el pasado mes de mayo. Junto al líder de Más País, Íñigo Errejón, y la psicóloga Noelia Vargas abordaron la importancia del cuidado de la salud mental. La artista explicó la importancia de una educación adecuada en este sentido desde el colegio. "Te enseñan a dividir, y me da igual, porque eso lo hace el teléfono, pero herramientas psicológicas no me las da una máquina y eso es súper necesario", relataba.

La publicación de este vídeo se produce solo cuatro días después de 'Ateo' de C. Tangana y Nathy Peluso, cuya grabación en la catedral de Toledo y la utilización de iconografía religiosa en un marco de actitudes eróticas levantó la indignación del propio Arzobispo frente al visto bueno del deán.