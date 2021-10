"Hoy está salvaje": Victoria Abril resume la actitud de Verónica Forqué en 'Masterchef'

"Verónica en los 90 no era así, era mucho más timidita y mucho más controlada. Ahora lo mismo te dice que no le ayudes, como te da tres besos y te dice que te quiere mucho. Ahora ella es así y hay que aceptarlo". Son las palabras de Victoria Abril sobre su compañera de 'Masterchef', Verónica Forqué. En las últimas semanas su actitud en el programa ha dado mucho que hablar. Los vaivenes emocionales han hecho incluso que algunos pongan de relieve la importancia del cuidado de la salud mental y de que existan herramientas para conseguirlo al alcance de todos.

"Verónica en los 90 no era así, era mucho más timidita y mucho más controlada. Ahora lo mismo te dice que no le ayudes, como te da tres besos y te dice que te quiere mucho. Ahora ella es así y hay que aceptarlo", así habla Victoria Abril de Verónica Forqué #MCCelebrity pic.twitter.com/ywScbso6oH — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

Silvia Abril apuntaba también en uno de los momentos del programa que especialmente en el último espacio de la edición estaba "salvaje".

Veo a Verónica llorar y se me rompe el corazón la verdad #MCCelebrity pic.twitter.com/AJ6CXPCdpP — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

La pasada noche tuvo lugar el quinto programa de 'MasterChef Celebrity 6'. El 'talent show culinario' celebró una prueba en exteriores lo que llevó a sus participantes a emplearse a fondo para cumplir con la tarea encomendada. Verónica Forqué no disfrutó demasiado de la tarea que, por momentos se hacía estresante hasta que acabó en llantos y luego se recompuso.

Hubo más momentos de tensión. "No tires la patata, por favor", le pidió Victoria Abril Verónica Forqué que contestó: "A mí ni me digas que no tire las patatas. ¿Qué te piensas que estoy loca? Yo no tiro las patatas y si las tiro, las tiro como tú porque me equivoco". Todos la escuchaban haciendo de tripas corazón. La transformación era evidente.

Verónica Forqué detrás de la camarera a quitarle el plato#MCCelebrity pic.twitter.com/UvT1m6NMhq — Lidia 🍁 (@Lidia_Rguez_) October 11, 2021

Luego llegó Carmina con su sentido del humor y ante los momentos protagonizados por Forqué, sentenció: "Es la doctora liendre, que de todo sabe y nada entiende".

Carmina llamando a Verónica Forqué "Gertrudis" es mi momento favorito de la semana #MCCelebrity pic.twitter.com/RPpT20Xao0 — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

Las redes no dan tregua a Verónica Forqué

Las redes no dan tregua a la actriz que se hacen eco de forma continua sobre sus frases inconvenientes y poco amigables a lo largo del programa. "NI EDAD, NI DIVISMO, NI EXPERIENCIA NI ESTOY POR ENCIMA DEL BIEN Y DEL MAL, VERONICA FORQUÉ ES UNA ORDINARIA, una maleducada, una listilla y sobre todo UNA GRAN DECEPCIÓN. imposible ver como trabaja en grupo y las estupideces que dice, prepotente. Está lokaaa!!!", afirma un usuario.

"Carmina a Verónica Forqué. "Es la doctora liendre, que de todo sabe y nada entiende" Carmina eres una diosa!!", explica otro.

#MCCelebrity NI EDAD, NI DIVISMO, NI EXPERIENCIA NI ESTOY POR ENCIMA DEL BIEN Y DEL MAL, VERONICA FORQUÉ ES UNA ORDINARIA, una maleducada, una listilla y sobre todo UNA GRAN DECEPCIÓN. imposible ver como trabaja en grupo y las estupideces que dice, prepotente. Está lokaaa!!! pic.twitter.com/HYR5KmiftE — BOCAZAS JUNIOR (@BOCAZASJUNIOR) October 11, 2021