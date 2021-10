Montserrat Torrent y Gabriel Erkoreka, Premios Nacionales de Música 2021

Montserrat Torrent (Barcelona, 95 años) es una de las organistas más destacadas de nuestro país y, a su edad, una de las intérpretes en activo más longevas del mundo. "Por dentro me siento como si tuviera 30 años, llena de energía, no me doy cuenta de los achaques que tengo o que ya no puedo caminar sola", dice la intérprete.

Inició su formación musical en el piano a temprana edad, bajo la dirección de su madre, Ángela Serra, discípula de Enrique Granados. Emprendió sus estudios en la Escuela Marshall de Barcelona y los finalizó en el Conservatorio Superior Municipal de Música de esa misma ciudad. La guerra civil interrumpe su formación, que retoma con la obtención del título superior de piano bajo la dirección de Blai Net y Carlos Pellicer. Posteriormente, amplió sus estudios en París y en Siena. En los años sesenta, fue abanderada de la renovación de un mundo del órgano entrado en decadencia como consecuencia de la posguerra, en un territorio reservado casi exclusivamente a varones. Fue nombrada, por concurso, catedrática de órgano del Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, donde desarrolló su pedagogía hasta 1991. Ha actuado como solista por España, Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguay y el norte de África.

Dedicada de lleno al repertorio de la música antigua española, imparte regularmente esta materia en cursos universitarios internacionales, además de en numerosas clases magistrales. Nombrada doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2008, a lo largo de su longeva carrera ha contribuido a recuperar órganos destruidos durante la guerra y ha trabajado en la recuperación de numerosas partituras inéditas de autores ibéricos.

Gabriel Erkoreka. / MINISTERIO DE CULTURA

El jurado ha resuelto conceder el premio a Montserrat Torrent en la modalidad de Interpretación “por su enorme capacidad de trabajo, que le ha llevado a abarcar ámbitos tan diversos como la interpretación, investigación y divulgación, siendo una de las intérpretes en activo más longevas del mundo”. "No me puedo imaginar vivir sin música, esto no lo preveo", responde cuando le preguntan si no ha pensado en retirarse. El jurado ha destacado, además, “su labor como docente, capaz de crear una escuela que ha inspirado a nuevas generaciones de organistas durante décadas”.

Gabriel Erkoreka, Premio Nacional de Música en la Modalidad de Composición

El jurado ha otorgado el premio a Gabriel Erkoreka (Bilbao, 52 años) “por su brillante trayectoria como creador y por la riqueza de su lenguaje compositivo en el que destaca la personal fusión de la sonoridad de instrumentos tradicionales vascos”. El jurado ha destacado también “la proyección internacional de su música, programada en importantes temporadas y festivales europeos”.

El compositor y pianista estudia en el Conservatorio Superior de Música Juan Crisóstomo de Arriaga y con Carmelo Bernaola, obteniendo premios de honor en Composición y Piano. En 1995 ingresa en la Royal Academy of Music de Londres, donde realiza los estudios de posgrado de Composición con Michael Finnissy y obtiene el Diploma de excelencia y un Máster con distinción por la University of London.

Como compositor, Erkoreka ha creado obras para piano, canto, orquesta y diferentes agrupaciones instrumentales y música electroacústica. Su música es el reflejo de diferentes motivaciones: la naturaleza o la necesidad de preservarla; la música tradicional y folklórica de diversa procedencia, que utiliza como pretexto para la experimentación; y la exploración de la mente y su comportamiento, que aplica a aspectos formales de sus obras. Con una marcada preocupación por las cuestiones sociales, ha cultivado extensamente obras de solista y conjunto, como un modo de confrontar lo individual y lo colectivo. Gabriel Erkoreka ha obtenido diversos premios entre los que cabe destacar: el Premio Reina Sofía de Composición Musical en 2008, el Primer Premio de la SGAE 1996; el Premio de Composición Musical Contemporánea del Gobierno Vasco en 1999; el Josiah Parker Prize y otros premios en la Royal Academy of Music. En 2001 obtuvo el Premio de Roma, así como el Premio de Composición Musical Colegio de España en París-INAEM. También ha participado en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, y en la Gaudeamus Muziekweek 1998. Actualmente es profesor de Composición en MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), y coordinador del Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea Fundación BBVA de Bilbao.

Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, están dotados con 30.000 euros cada uno.