"Eso no se dice en una primera cita": el comentario de una comensal de First Dates que ha indignado a su cita

First Dates nos ha demostrado en más de una ocasión lo fácil que es echar una cita a perder con una simple frase. Desde que comenzara a emitirse en Cuatro allá por abril de 2016, el programa presentado por Carlos Sobera ha dado pie a citas que han acabado por la vía rápida por los comentarios de uno de los comensales hacia el otro. Desde algunos chascarrillos políticos que han acabando demostrando la poca compatibilidad entre ambos hasta otros relacionados con gustos atípicos que han provocado que uno de los comensales no haya vuelto a interesarse en el otro más.

Entre todas estas personas que han acabado echando una cita a perder por sus comentarios podemos encontrar a la leonesa Elena, quien perdía el interés de su compañero Kique apenas unos minutos después de empezar la cita. Después de conocerse en la barra, ambos se sentaban en la mesa para conocerse mejor y, de paso, cenar en el restaurante de Mediaset. Tras los nervios iniciales, ambos trataron de romper el hielo haciendo las típicas preguntas básicas que todo el mundo hace cuando conoce a una persona nueva. Desde cuál es su nombre hasta dónde vive o de qué trabaja.

"Te pareces a un chico con el que estuve": la frase que nunca debes decir en una primera cita

Una serie de preguntas que, a pesar de que son muy simples y sirven para tantear la situación actual de cada uno de los comensales, pueden llegar a ofrecer respuestas que incomodan a la otra persona. Después de que Kique le pidiera a su cita que adivinara de dónde procedía, llegándole incluso a darle como pista que venía de una comunidad autónoma que empezaba por la letra N, Elena respondió rápidamente Navarra.

Después de que este le explicara que venía de Pamplona, Elena le confesaba que había pensado desde un primer momento que podía venir de Alemania: "Tú tienes como un aire a los alemanes porque eres rubio y alto". A continuación, y mientras Kique se lamentaba por el hecho de que le hubiese etiquetado como alemán en vez de como navarro, la nacida en León le explicó que se parecía a un chico con el que estuvo: "Te pareces a un chico con el que estuve. Era rubio y tenía las pestañas largas".

"No sé, eso no se dice en una primera cita"

Algo que no hacía mucha gracia a Kique, quien reconocía frente a su cita que ya era mucha casualidad que hubiese tenido una pareja como él. Sin embargo, el comensal no demostró su decepción hasta que se reunió posteriormente con las cámaras del programa, donde confesaba que no era una buena manera de empezar una cita.

"Me ha dicho que me parezco a un chico con el que estuvo. No sé, eso no se dice en una primera cita porque no me deja en un buen lugar", explicaba Kique. A pesar de ello, el navarro decidió seguir adelante con la cita y mantener una velada agradable con la leonesa.