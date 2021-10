Eleftheria Arvanitaki: "Lo que más me gusta de España es su público"

Eleftheria Arvanitaki es una de las mejores embajadoras mundiales de la música griega desde hace más de tres décadas. Ha colaborado con célebres artistas y compositores griegos y extranjeros, actuando en teatros icónicos e importantes festivales alrededor del mundo. Después de dos años de pandemia, que le obligó a cancelar su tour internacional, regresa a España con un proyecto especial: una serie de conciertos en acústico, acompañada de tres solistas, en la que repasa las canciones que han marcado su carrera y presenta las canciones de su nuevo disco.

Hace dos años que te vimos en España por última vez, en Murcia. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

La gente -responde inmediatamente y con una amplia sonrisa en la cara. La gente que viene y participa en los conciertos. Es lo que más me sorprendió la primera vez que canté en España, lo caluroso y entregado que es el público. Después de 19 años viniendo a España, lo considero ya mi segundo país

30 años de exitosa carrera, más de 120 conciertos al año solo en Grecia, un nuevo disco, una gira internacional y, de repente, el mundo se para por la pandemia. ¿Cómo ha sido para ti y qué has hecho estos dos años?

Ha sido muy problemático para los que nos dedicamos a la música, al teatro o a la danza. No hemos podido trabajar, pero al menos hemos intentado seguir componiendo, manteniéndonos cerca los compositores, músicos y letristas. Es lo que nos ha mantenido vivos. Pero ha sido muy duro no poder dar conciertos, no poder estar en contacto con el público en directo.

Por fin podemos verte en concierto. ¿Cómo se prepara una gira internacional, en pandemia, dadas las diferentes restricciones que hay en cada país y qué nos ofreces en este tour?

Venimos con un poco de práctica, porque ya hemos dado más de 20 conciertos en Grecia desde el verano. En cada sitio es diferente, aquí por ejemplo es una pena que el público tenga que estar sentado, con mascarilla, con butacas vacías entre los asistentes... pero la gente no tiene miedo, hay ganas de volver a disfrutar de la música en directo. Lo que ofrecemos en un concierto unplugged con tres grandes músicos. Thomas Kostantinou, que toca el laud árabe, Yannis Kyrimkyridis, pianista, y Yannis Plagiannakos, contrabajo. Un concierto con mucha emoción, muy sentido, en el que repasamos algunos temas de mi carrera y también un par de canciones del nuevo disco, “Ta megala taxidia” (“The longterm journeys”).

¿No te vamos a escuchar cantando en español? Porque ya lo hiciste una vez, en una única canción, 'Mírame', con Concha Buika...

No, no, esta vez no.

¿Por qué no has cantado más en español?

Bueno, no descarto en un futuro alguna colaboración, estoy abierta a ello, pero yo vengo a traer mi cultura a España, no quiero apropiarme de la cultura de otro país. La gente quiere escuchar mi música, la música Griega, tradicional y contemporánea, mi repertorio, no música en Español. Traigo la música griega a España.

Y los jóvenes, ¿también quieren escuchar esa música tradicional griega? ¿Se acercan a ella o al final todos los jóvenes europeos acaban escuchando lo mismo? Aquí, por ejemplo, abunda el trap, el reguetón o la música en inglés.

En primer lugar, no es solo música tradicional. He hecho jazz, he adaptado algunas otras influencias a mi música, no es solo tradicional. En Grecia, desde la crisis económica, que en 2015 impuso un corralito bancario y un control de capitales que ha durado tantos años, la gente empezó a refugiarse en sus raíces. Fue duro y, musicalmente hablando, la gente y, sobre todo los jóvenes, buscaron también esas raíces musicales, regresaron a ellas. Empezaron a escuchar música tradicional griega, de nuevo, y con mucha pasión. La música tradicional griega goza de buena salud en Grecia, hay muchos grupos, conciertos, es algo muy popular en Grecia, está muy viva. Salvo en los dos años de pandemia, la gente joven acude mucho a verbenas ("local fiestas", dice) en las que se toca música tradicional. Y los jóvenes la cantan, la bailan, les fascina, la conocen toda.

Aquí también pasa eso en las verbenas, pero una cosa es lo que escuches en una "local fiesta" y otra lo que consumas en tu día a día. ¿Cómo ha evolucionado la música, su consumo y la industria en estos años, desde los 80 que empezaste hasta hoy?

Hoy nos damos cuenta de que la música es una necesidad, no es un lujo o un capricho. Mira lo que nos ha acompañado la música y las artes durante el confinamiento. Nos ha ayudado a sentirnos vivos. Si no hubiéramos tenido películas, conciertos, obras de teatro online... nos han dado la vida. La industria no tiene nada que ver con los 80 o 90. Sobre todo porque entonces no invertían en la gente joven. Los jóvenes cuando empecé tenían que buscarse la vida, producir sus propios discos porque las compañías eran reacias. Ahora sí, una discográfica busca el trabajo de los jóvenes y lo promociona. A pesar de Internet, hay que invertir dinero en promoción. Hay quienes hacen música y la comparten en la red sin más promoción, pero eso es muy complicado. Por otro lado, internet nos ha dado la posibilidad de acceder a diferentes músicas y culturas del globo, pero Grecia siempre ha estado abierta a nuevos sonidos, nuevas influencias, las ha incorporado siempre, aún cuando no teníamos Internet. Así que, en ese aspecto, no ha cambiado tanto la música en Grecia de los 80 a ahora, sigue acogiendo todo lo de fuera también.

Presentas nuevo disco, pero tiene dos años ya. Dices que has estado trabajando durante el confinamiento, ¿podemos esperar algo nuevo?

Puedo contarte que preparo un nuevo disco, sí, que saldrá entre 2022 y 2023, con colaboraciones internacionales, pero no puedo adelantar más.

¿Algo español?

No puedo contar más, solo que volveré.

Σας ευχαριστώ (Gracias en griego)



Muchas gracias (contesta en español)