Un hotel coreano convoca a 500 personas para la primera edición de 'El juego del calamar' en versión real

El juego del calamar ha sido un auténtico éxito internacional. Desde que se estrenara el pasado 17 de septiembre en Netflix, la serie coreana ha ido superando todo tipo de pruebas y obstáculos hasta convertirse en el mejor estreno en la historia de la plataforma. Un hito que anunciaba la propia compañía hace apenas unas horas a través de las redes sociales, donde confirmaba que ninguna serie había logrado superar la barrera de 111 millones de visualizaciones en tan poco tiempo.

Un éxito que le ha permitido viajar más allá de las pantallas e inmiscuirse en la sociedad. ¿Sabías que ya te puedes disfrazar como uno de los vigilantes de seguridad de la serie? A pesar de que tan solo han pasado unas semanas desde su estreno, cada vez son más los bazares y las tiendas de disfraces que nos ofrecen la posibilidad de convertirnos en uno de ellos. Una opción que, sin duda alguna, será una de las más recurrentes durante la celebración de Halloween.

Un hotel de Corea del Sur anuncia sus propios Juegos del calamar

Por otro lado, cada vez son más las personas que bailan en redes sociales al ritmo de la canción Luz Verde que se pudo escuchar en el primer capítulo de la serie e incluso quienes disfrutan de sus propios Juegos del calamar en plataformas Roblox. Un éxito sin precedentes que, para sorpresa de nadie, ha llevado a varios promotores a desarrollar sus propios juegos en la vida real. Hace apenas unos días, el hotel coreano St. John, situado en la región de Gangneung, anunciaba a través de su perfil de Instagram la creación de una competición que se asemeja a la que arrasa en Netflix.

Después de analizar el éxito de la serie coreana, los gerentes del hotel han rebautizado el concurso como Los juegos santos para evitar cualquier posible demanda por parte de la plataforma de vídeo en streaming y ha emplazado a un total de 500 personas el próximo 24 de octubre en el bosque de pinos que se encuentra frente al hotel. Todo ello para luchar por un premio de cinco millones de wones coreanos, unos 3.633 euros al cambio.

No, las personas eliminadas no serán asesinadas

Según recoge la publicación, todas aquellas personas que paguen la inscripción de 10.000 wones (unos 7,27 euros) recibirán una tarjeta de presentación con un número de teléfono al que tendrán que llamar. A continuación, cada una de ellas deberá acudir el día y la hora acordada al bosque situado frente al hotel para poder participar en el juego. Una vez allí, los distintos participantes se enfrentarán a un total de cuatro pruebas. Desde el ya clásico escondite inglés que pudimos ver en la serie o el tira y afloja hasta la prueba de la galleta o un torneo de bofetadas que pondrá punto y final al juego.

Y no, las personas que no se presenten a la prueba o no consigan superarla no serán asesinadas. El objetivo de este juego es, al igual que sucede en El juego del calamar, ir eliminando a los distintos concursantes hasta que tan solo quede uno en pie para que pueda llevarse los ansiados cinco millones de wones.