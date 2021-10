"Solo nos parecemos en que somos humanos": así ha sido la catastrófica cita de Ainhoa y Roy en 'First Dates'

Las citas a ciegas no siempre salen bien. A pesar de que el equipo de First Dates trata de emparejar cada día a personas que tengan gustos o aficiones similares, no siempre consigue dar con la tecla. Y es que, aunque durante estos últimos años hemos visto un gran número de citas que han derivando en relaciones serias y estables, también hemos presenciado otras que han acabado con cada uno de los comensales marchándose por su lado para no volverse a ver porque no tienen nada en común.

Es el caso de Roy y Ainhoa, quienes han acabado diciéndose que no durante la decisión final del programa porque no han encontrado ningún nexo de unión. A pesar de que reconocer que le había llamado mucho la atención por su físico tras sentarse por primera vez frente a las cámaras del programa, Roy comenzó a desencantarse de Ainhoa a medida que fue conociéndola mejor. Algo que no le sucedió a su compañera, quien reconocía desde un primer momento que no le gustaba físicamente ni tampoco cómo iba vestido.

Unas diferencias que se fueron acrecentando a medida que avanzaba la cita. Ainhoa descubría que a Roy le gustaba mucho vaguear y el comensal, por su parte, que su compañera odiaba todo lo relacionado con el anime: "El anime no me atrae, la verdad es que me da asco". Una serie de descalificaciones contra una de sus aficiones principales que acabaron llevando a Roy a preguntarle a su compañera si quería que se cambiara de ropa para que no tuviera que seguir viendo nada relacionado con este mundo.

Y es que, tal y como descubrió a lo largo de la cita, Ainhoa detestaba todo lo que él amaba. Incluso el heavy metal, un tipo de música que le acompaña a cualquier lado: "Si estoy triste me pongo metal, si estoy contento me pongo metal, si me ducho me pongo metal". Después de hablar sobre sus gustos musicales, Ainhoa le confesaba que pensaba que ya no existía gente que escuchara ese tipo de música. Un nuevo ataque que llevó la cita a un punto de no retorno.

"Solo nos parecemos en que somos humanos"

Después de la cena llegaba la hora de la decisión final. Y, como no podía ser de otra manera, ambos acabaron diciéndose que no: "No coincidimos en nada". Mientras que Ainhoa reconocía que se había aburrido porque no le interesaba demasiado la conversación de su pareja, Roy aseguraba que no tenía nada en común con su cita: "Solo nos parecemos en que somos humanos".

Después de que Roy le dijera que no tendría una segunda cita con ella, Ainhoa hacía lo propio y reconocía que no volvería a quedar con Roy porque se esperaba otro tipo de persona: "Eres otaku y los otakus son muy raritos".