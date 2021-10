"Las feas también tienen derecho": el chiste en 'La ruleta de la suerte' que ha enfadado a una concursante

Desde que se estrenara en Antena 3 allá por 2006, La ruleta de la suerte presentada por Jorge Fernández ha sufrido grandes variaciones. No solo en lo que a pruebas y premios se refiere, que también, sino en la interacción de los concursantes con el presentador del programa. Durante estos últimos años, los participantes han ido ganando un mayor peso en los programas y la audiencia lo agradece.

De hecho, han pasado de ser presentados únicamente por el presentador a tener su propio espacio para que el público pueda empatizar con ellos. Mientras que algunos intentan explicar a qué se dedican y decir cuáles son sus aficiones, otros quieren ir más allá y hacerse notar. Es el caso de Russo, quien llegaba al programa con el objetivo de pasárselo bien y de que el resto también lo hiciera con sus intervenciones. Sin embargo, no todo ha salido como esperaba.

"Policía, policía, que ahí fuera hay dos mujeres que se están peleando por mí": el chiste que ha indignado a Yohana

Después de descubrir que le encantaba contar chistes, el presentador le propuso que contara uno frente a la audiencia. Y el concursante no se cortó: "Policía, policía, que ahí fuera hay dos mujeres que se están peleando por mí. ¿Y qué pasa? Que la fea va ganando". Un chiste que provocaba la risa de varias personas del público pero que disgustaba a su compañera Yohana, quien reconocía que no le había hecho nada de gracia.

Tras ver la reacción de la concursante, Jorge Fernández lamentaba que ya no se pudieran hacer chistes: "Los chistes con los que hace unos años no pasaba nada ahora son políticamente incorrectos". Mientras Russo giraba la cabeza de un lado a otro visiblemente incómodo, el presentador le aseguraba que había perdido una posible aliada para el concurso: "Yohana te está mirando con una cara... no te va a dar nada".

"¿Por qué no te ha gustado el chiste?"

Con el objetivo de poner punto y final a la conversación tan incómoda que se había generado en los primeros minutos del programa, Jorge Fernández le daba las gracias a Russo y le deseaba toda la suerte del mundo de cara al concurso. Apenas unos segundos el presentador volvía a charlar con la concursante y le preguntaba por qué no le había gustado el chiste. Una pregunta que le devolvía a Jorge Fernández, a quien le pidió que buscara las razones por las que no se había reído.

Acto seguido, la concursante le explicó que las feas también tiene derecho, a lo que el presentador le explicaba que, en esta ocasión, se estaba llevando al chico: "Pero si no es por derecho ni por derecho, si se estaba llevando al chico". Todo ello para recordar nuevamente que se trataba de un simple chiste que no fue a más.