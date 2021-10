"Es el momento de contar estas cosas": 'El Cordobés' reconoce por primera vez que ha perdonado a su padre

Manuel Díaz González, popularmente conocido como El Cordobés en las plazas de toros, llevaba toda una vida tratando de demostrar que el también torero Manuel Benítez era su padre. A pesar de que este se negaba a reconocerlo como hijo por tratarse de un niño nacido de una relación extramatrimonial, el parecido entre ambos era más que evidente y parecía que el torero era el único que no quería asumir que tenía un hijo.

Sin embargo, no fue hasta mayo de 2016 cuando la Audiencia Provincial de Córdoba certificaría que era hijo biológico del también torero Manuel Benítez, cuando una sentencia basada en una prueba de ADN realizada por el torero que demostraba un 99% de coincidencia entre ambas personas. Habría que esperar varios meses hasta que el torero reconociera por primera vez a su vástago, cuando le preguntaron sobre la corrida que iba a reunir a sus hijos Manuel y Julio: "Están muy bien los dos. Los dos llevan la sangre fuerte de su padre, sangre del Quinto Califa".

" Creo que es el momento de contar estas cosas"

Varios años más tarde, Manuel Díaz 'el Cordobés' ha vuelto a recordar la historia con su padre y ha reconocido por primera vez frente a las cámaras de televisión que le ha perdonado por todo lo sucedido en el pasado: "Creo que es el momento de contar estas cosas y quiero empezar diciendo que yo he perdonado a Manuel Benítez Pérez". Todo ello en el último programa de Lazos de Sangre, el programa de Televisión Española en el que se hace un repaso a la vida de personajes reconocidos como, en este caso, el famoso torero.

Según ha explicado el torero en declaraciones al programa, su padre ha sido muy valiente y muy cobarde al mismo tiempo: "Creo que es lo único que le rondará la cabeza en su soledad". Bajo su punto de vista no se le puede obligar a nadie a que esté. Sin embargo, sí que se puede reivindicar el derecho a conocer la verdad y a existir, siempre y cuando se haga sin ofender y sin hacer daño a la otra persona: "Uno nace porque alguien hace posible que la vida surja".

"Como hombre no entra en mis valores, no lo puedo admirar"

Por esa misma razón, Manuel Díaz reconoce que, a pesar de que le admiraba a nivel profesional, nunca le llegó a admirar como hombre: "La persona en la que yo quería convertirme era él, pero como torero. Como hombre no entra en mis valores, no lo puedo admirar, aunque lo respete porque es mi padre". No obstante, reconoce que es probable que a día de hoy necesite a alguien que le escuche: "Tenemos muchas cosas en común, pero hay algo en lo que somos diferentes, él está solo y yo no".

Respecto a un posible encuentro con él, el Cordobés ha recordado que una vez recibió la invitación de una tercera persona para que toreara unas vacas con su padre en la finca de Ramón Sánchez. Sin embargo, Manuel Díaz le explicó que le parecía demasiado precipitado y que prefería tomarse un café con él antes de nada. No obstante, este encuentro nunca se llegó a producir y el hijo nunca ha llegado a verse las caras de nuevo con su padre.