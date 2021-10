Así suena 'Easy on Me', la primera canción de Adele tras seis años de silencio

Adele está de vuelta. Después de seis años en silencio, en los que ha estado trabajando en su nuevo proyecto, la artista británica ha vuelto por todo lo alto con una nueva balada que ha conquistado a sus seguidores y seguidoras de todo el mundo. Una canción, en la que toca temas tan personales como su infancia o su divorcio, que formará parte del disco 30, que verá la luz el próximo 19 de noviembre tal y como confirmaba la propia artista hace apenas unos días.

A pesar de que bromeaba con el hecho de que su cuarto disco fuera de drum and bass, la primera canción de este nuevo proyecto nos demuestra que volveremos a ver la Adele más íntima. Easy on me es una canción desgarradora en la que trata de sanar una gran herida como fue su divorcio de Simon Konecki en 2018. Un tema en el que trata de dejar atrás este episodio tan doloroso sin olvidar todo el daño que le ocasionó: "Hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando".

Así suena Easy on me, la nueva canción de Adele

A lo largo de esta esta canción, la artista explica que tanto ella como la que fuera su pareja estaban atrapados en sus propios caminos. A pesar de que reconoce que se esforzó para que la relación entre ambos saliera adelante, Adele explica con su última canción que tuvo que darse por vencida y terminar con la relación antes de que fuera todo a peor: "He cambiado quién era para ponernos a los dos primero, pero ahora me rindo".

Pero no solo eso. También habla sobre su infancia y sobre cómo lo aprendido a lo largo de su vida le ha ayudado a ser quien es a día de hoy: "Yo era todavía una niña. No tuve la oportunidad de sentir el mundo a mi alrededor. No tuve tiempo de elegir lo que elegí hacer".

"Aprendí muchas verdades sobre mí misma en el camino": Adele habla sobre su nueva etapa

A través de las redes sociales, la artista ha explicado que este camino de seis años le ha ayudado a aprender muchas verdades sobre sí misma: "Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente".

Después de todo este viaje, en el que ha tenido que lidiar con un tema tan complicado como una ruptura, la cantante británica ha asegurado que nunca antes se había sentido tan tranquila. Por esa misma razón, Adele reconoce que es el momento ideal para sacar adelante el que será su cuarto disco de estudio. Un disco que llegará el próximo 19 de noviembre, en el que volveremos a ver a la artista británica en todo su esplendor.