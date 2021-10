Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, repasa la situación financiera del club a dos días de la Asamblea de Compromisarios y después de que Pedri firme la renovación hasta 2026. "Es una excelente noticia porque tiene mucha proyección y un arraigo importante en el club ", asegura, y añade que cláusula de 1.000 millones "pone en valor que es un activo muy importante para el Barça." Como debe serlo también Ansu Fati: "Con Ansu Fati esperamos tener buenas noticias la próxima semana. Todo va por buen camino, tiene su proceso y nos hemos encontrado jugadores con mucha proyección y contratos muy cortos, pero con la Masía y el futuro no se puede jugar", ya que Romeu señala que "estamos reconstruyendo y rehaciendo el equipo, la columna vertebral será la Masía como no deberíamos haber abandonado nunca, y el entrenador lo está haciendo muy bien a la hora de dar minutos y experiencia a los más jóvenes. Y esta columna vertebral deberemos complementar con los mejores jugadores del mercado ".

Los grandes fichajes, sin embargo, es posible que todavía tengan que esperar si hacemos caso a la reacción a la pregunta directa de si el Barça puede intentar fichar a Haaland este verano: "Es muy atrevido esto... pedimos dos años de paciencia. Evidentemente trabajamos para acortar el plazo y poder hacerlo cuanto antes, y la obligación del Consejero Delegado es ilusionar a la gente diciendo que lo podremos hacer antes. Y como él y su equipo son unos cracks seguro que pueden hacerlo, pero vamos a marcarnos este criterio de prudencia de dos años para cumplir el plan estratégico y ser competitivos en el mercado de fichajes con los mejores clubes de Europa."

Y ha reconocido que aún se le debe algún pago a Messi tras su salida: "Si se debe dinero a Messi estará contemplado y se pagará. Se han establecido unas fechas de pago y se liquidará en los plazos acordados con él. Y ahora mismo no tengo a mano la cifra si es que la hay"

Coste de plantilla

Y es que los traspasos y contratos de futbolistas heredados del anterior mandato han sido uno de los primeros dolores de cabeza de la nueva Junta, sobre todo a la vez de reducir la masa salarial. Explica Romeu que "el objetivo va por dos vías: por un lado el gasto, que es la más ingrata pero donde se puede actuar de manera más rápida y por eso hemos hecho el primer esfuerzo: porque nuestra masa salarial era entre un 30% y un 40% superior a la de nuestros competidores. Y la otra es la parte de ingresos: el plan de acción hasta el 2026 contempla doblar los ingresos: llegaremos a los 1.500 millones, y que la masa salarial esté entre el 55% y el 60%"

Respecto a los pagos pendientes por grandes fichajes como Coutinho, el vicepresidente deportivo es escueto: "Me tengo que limitar a obtener los recursos para que haya el dinero cuando toque un vencimiento de pago. El resto no me toca valorarlo a mí. La auditoría más extensa con el Forensic ya determinará si hay algo que no toca." Unas horas antes de la entrevista, el expresidente Josep Maria Bartomeu ha rebajado en tres entrevistas en los diarios deportivos catalanes los números derivados de sus operaciones. Romeu le responde que "la deuda y los compromisos asumidos a futuro son obligaciones de pago, los puede llamar como quiera. Conceptos como por ejemplo pagar por cumplir el contrato, por incumplirlo, los salarios crecientes... es una forma de cumplir el 'fair play' para entrar dentro de la masa salarial sin que impida seguir haciendo fichajes."

En el caso de los contratos crecientes de futbolistas, Romeu deja caer que "podemos hablar de gestión nefasta, o según cómo, podemos decir que no hay buena fe. Es aquello de decir 'yo me iré, y ya se lo encontrarán'. Como mínimo no es estético, si es denunciable es cosa del que diga el Forensic y del equipo jurídico. Partimos de la base que no tenemos ningún tipo de interés en hacer sangre de nada ni de nadie". Eso sí, añade que "no me gusta que se despiste la atención: a Bartomeu solo le ha faltado decir que todo está fantástico y triunfante, y que nosotros nos hemos inventado la negociación de la masa salarial y que hemos dejado escapar porque sí al mejor jugador del mundo. Y nos ha dejado una herencia muy difícil de gestionar... que la enderezaremos, pero tiene unos costes muy importantes". A la pregunta de si él también le pone el calificativo de 'nefasta' a la anterior gestión, remata que "no sé cómo la tenemos que calificar, pero la pelota es mucho más gorda de como se ve en un balance"

Espai Barça

"El plan estratégico tiene que pivotar sobre el Espai Barça", resume Romeu cuando habla de la inversión de hasta 1.500 millones de euros que tiene previsto hacer la junta una vez tenga la aprobación de la Asamblea. Una cantidad, 1.500 millones, de la que Romeu piensa que "no creo que se aleje demasiado". Es una inversión importante que el vicepresidente económico está seguro de recuperar: "en concepto de estadio, antes del COVID la media de ingresos es de unos 270 millones anuales. La proyección avalada por los financiadores del proyecto es de 470 millones, es decir, 200 más de los que se han conseguido hasta ahora sin pandemia". Y los ingresos se distribuirían en "dos tercios en el presupuesto ordinario del club (fichajes, salarios, devolver parte de la deuda...), y el otro tercio a devolver la financiación del proyecto a los inversores".

Una inversión que será de la mano de Goldman Sachs, a pesar de que Romeu puntualiza que "No es Goldman Sachs quien financia el Espai Barça. Goldman Sachs es un operador con el que vamos de la mano porque tiene relación con una serie de fondos de inversión que son los que realmente ponen el dinero. Llegar a acuerdos directamente con los fondos sería mucho más lento con todos ellos de manera individual. El cliente de Goldman Sachs no es el Barça, son estos fondos a quién Goldman Sachs les propone la inversión de participar en este caso en el Espai Barça y se la recomienda".

Y presume que "hay bofetadas para financiar el Espai Barça porque los grupos sobre todo americanos que han hecho más de 80 operaciones de este tipo en todo el mundo piensan que si hasta ahora han tenido éxito, cómo no lo van a tener ahora si el Barça es el club mejor valorado del mundo por Forbes". Una distinción que reconoce parte del mérito que tiene la anterior junta directiva, a quien censura por el estado en que se han encontrado el Camp Nou.

"El estadio presenta unas patologías muy importantes. Tengo claro que no había mala fe ni voluntad de poner en riesgo nadie, pero los informes decían que había un riesgo evidente", recalca Romeu. "Una de las carpetas que nos transfirió el señor Carles Tusquets fue la del estado del Camp Nou, e hicimos las mínimas intervenciones necesarias para evitar contingencias inmediatas". Para tranquilidad del socio, el vicepresidente asegura que "hoy podemos decir que el Camp Nou es seguro. Me ahorro el calificativo cuando pienso que mi familia y yo fuimos al campo durante este periodo de riesgo, no se puede jugar con la salud de las personas".

Por eso cree que, además de importante, es urgente sacar adelante el Espai Barça de la forma más inmediata posible: "ya ha costado una cantidad importante de dinero, hay compromisos asumidos con el Ayuntamiento y otros proveedores de seguir haciendo operaciones, y entre lo que hemos hecho y el que queda subirán a más de 150 millones de euros. Hemos comprometido mucho y hemos avanzado muy poquito en la construcción", y confía que las obras puedan empezar "a finales del verano, quizás algo más allá".

En el caso del estado del Camp Nou, señala al anterior directivo responsable del Espai Barça: "Con Jordi Moix nos hemos mandado algún mensaje. Le tenemos que reconocer el coraje que tuvo de venir a la Asamblea, reconoció que no se había hecho una buena gestión a pesar de incidir mucho en el COVID. Le honra reconocer que tenían el informe y que por circunstancias no actuaron", y sentencia: "No se han ocupado adecuadamente del mantenimiento, han estado siete años sin poner ni un euro".

El artículo 67 de los Estatutos, CVC y las sociedades limitadas

Otro de los puntos clave de la Asamblea del domingo será la votación de diferentes puntos de los Estatutos del club. De manera especial, el artículo 67, que obliga a la Junta a dimitir si cierra dos ejercicios seguidos con pérdidas: "Cuando se lo incorporó a los estatutos me pareció bien, ya me gusta estar fiscalizado para que nadie pueda hacer sandeces. Lo que no me gustó es cuando en 2016 sin mucha publicidad se le da un poco la vuelta amparándose en querer utilizar el criterio de LaLiga aunque la Comisión Económica ya alertara de que de este modo no se reflejaba la situación real del club: en el caso del Barça había un decalaje en la deuda de 300 millones de euros". Cada uno de los artículos de los estatutos se votará por separado por petición de los socios: "Si el socio compromisario se tiene que sentir más cómodo votando la reforma de los estatutos artículo por artículo, lo haremos. Ya nos perderemos el partido contra el Valencia", dice resignado.

Romeu tampoco ha esquivado preguntas sobre su buena relación con el presidente del Real Madrid: "Con Florentino Pérez estamos presentes en el sector de la energía y es un referente a nivel empresarial. No lo podemos negar porque es una evidencia. A nivel deportivo ha hecho una buena tarea, habrá cometido errores como todo el mundo al inicio pero ha llevado al club a una situación muy cómoda. Tenemos visiones radicalmente diferentes, talantes diferentes, proyectos y valores muy diferentes... y cada cual defiende los suyos. Si aquí hubiéramos hecho los deberes estaríamos en una situación equivalente. Volveremos a estar a la altura y entraremos en competencia seguro, y hay otros aspectos en los que nos tendremos que entender porque tenemos intereses comunes"

Uno de estos intereses comunes es la Superliga, o la oposición al acuerdo que la Liga firmó de forma colectiva con el fondo de inversión CVC. Un acuerdo que el Barça no descarta cerrar ahora directamente con el propio fondo, sin la intermediación de LaLiga: "Si llegamos a un acuerdo con CVC, tenemos que llegar a través de CVC que es quien pone el dinero. El Barça no necesita, para llegar a CVC como único fondo, a un intermediario adicional como LaLiga, porque el Barça tiene más capacidad negociadora, mejores profesionales y más experiencia para negociar operaciones."

La tercera votación importante de la próxima asamblea será convertir el Barça Studios en una SL para vender una participación importante (un máximo de un 49%) a un nuevo socio industrial. Romeu argumenta que "cuando proponemos a la Asamblea la venta de una participación de Barça Studios es para lograr un socio industrial con más experiencia para gestionar estos contenidos y distribuirlos. El objetivo no es tanto el ingreso inmediato, sinó el que pretendemos obtener a futuro con este acompañamiento. Si tenemos el 100% de una empresa que genera 10, obtenemos 10. Si tenemos el 60% de una empresa que genera 100, obtenemos 60. En el total, el club sale ganando". La operación de convertir una rama de negocio en SL ya la introdujo la anterior Junta con el Marketing y el Merchandising (BLM). Una operación a la cual Romeu da el visto bueno, pero en este caso no considera necesario buscar un socio: "no me duele decir que se han hecho bien ciertas cosas, cuando la Junta anterior decidió constituir BLM hizo que aumentaran mucho los ingresos y se da un salto de 700 a 900. El cambio de modelo fue un acierto y lo podemos mantener. Con el Barça Studios sí que nos falta esta experiencia y buscamos un socio externo, con BLM creemos que la mejor manera es gestionarlo de forma interna".