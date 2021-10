Te proponemos un nuevo reto de agudeza visual. ¿Has podido dar con el gato escondido en la fotografía que acabas de ver? Como cada semana, la comunidad de Reddit nos invita a dar con un nuevo animal escondido en una imagen de lo más sencilla. Todo ello en el subreddit diseñado con este fin, donde el usuario Donibobes ha retado a la comunidad para que trate de encontrar a su gato en el menor tiempo posible. ¿Cuánto tiempo tardarás tú en dar con él?

A pesar de que no es un animal que destaque especialmente por su habilidad para camuflarse con su entorno, el gato siempre consigue pasar desapercibido porque está en el sitio y el momento adecuado. Todo ello gracias a ese instinto felino que utilizaban sus antepasados que, a pesar de que ya no sea necesario para ellos, sigue estando muy presente en su día a día. No solo a la hora de atacar, sino también a la hora de defenderse de cualquier posible peligro.

Los cuatro tipos de camuflaje

¿Alguna vez te has preguntado cuántos tipos de camuflaje existen? A día de hoy se han detectado hasta cuatro. Desde la inmovilidad, que consiste en permanecer completamente quieto en un mismo lugar para acabar confundiéndose con el entorno, hasta la coloración. Y es que, por sorprendente que parezca, hay varios animales que son capaces de adaptar su cuerpo a los tonos del hábitat en el que se encuentra para pasar completamente desapercibido delante de sus posibles depredadores.

Además de estos dos tipos de camuflaje podemos encontrar otros dos como el camuflaje por cripsis del patrón, que llevan a los animales a simular las texturas que le rodean, y la cripsis no visual, que potencia el camuflaje mediante la alteración tanto de olores como de sonidos. A pesar de que los gatos no cuentan con ninguno de estos cuatro tipos de camuflaje, sí que tienen una habilidad especial para estar en el momento exacto. Esto, unido a que su coloración le permita pasar desapercibido en un escenario en concreto, le ayuda a convertirse prácticamente invisible al ojo humano.

¿Puedes encontrar al gato escondido?

Si todavía no has encontrado al gato escondido, te ofrecemos una pista. Si estabas buscando al animal dentro del hogar te recomendamos que te fijes en el exterior del mismo. Su coloración le permite pasar bastante desapercibido con su entorno, por lo que es recomendable que prestes atención al resto de la vivienda para que puedas dar con él.

El gato estaba escondido tras una teja. / Reddit

¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos la solución. Como has podido ver en esta imagen, el gato estaba oculto entre las tejas. Concretamente entre la quinta y la sexta empezando por la izquierda, donde podemos ver una pequeña cabeza que corresponde al animal. Por lo tanto, el gato ha sido capaz una semana más de esconderse de todo el mundo gracias a su instinto felino.