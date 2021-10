"Yo es que me parto": la despedida de una periodista del Canal 24 horas desde un monitor del fondo

La periodista de TVE Beatriz Pérez Aranda ha dejado bastantes momentos virales en pantalla y se ha ganado el cariño de muchos usuarios de redes sociales por los cómicos momentos que ha protagonizado. Inolvidable es su eterno "va como un...pepino" mientras informaba sobre una carrera de Fórmula 1, el resumen viral en 2012 de la actuación de Jack White en Madrid o un bloqueo que tuvo en plena pandemia explicando puntos del decreto de nueva normalidad. Y ahora ha vuelto a ser protagonista de otro 'momentazo' televisivo en el Canal 24 horas.

Un twittero ha recogido el momento, haciendo zoom, en el que ella hace gala de su espontaneidad cuando pensaba que ya no estaba siendo grabada, de manera que se puede ver únicamente porque se ve en unas de las pantallas que se observan de fondo. Es decir, en esta ocasión no es protagonista en pantalla, hay que fijarse más en detalle, pero Pérez Aranda no se ha escapado a los ojos de @Juanmi_News.

El momentazo televisivo de la periodista Beatriz Pérez Aranda

Tras comentar desde fuera del plató los datos más destacados del último barómetro del CIS, ella se despide y seguidamente entra en imagen su compañera Mara Solano para continuar con el informativo. Sin embargo, Pérez Aranda, ya fuera del plano principal, seguía a la vista en unas de las pantallas del fondo.

Entonces, se puede ver a la perfección a la periodista despedirse efusivamente haciendo gestos con los brazos y tirando algunos besos al aire antes del inicio del fin de semana. "Yo es que me parto con Beatriz Pérez Aranda", comenta el usuario Juan Miguel Garrido, que ha destacado el momento concreto. "Trabajar con ella tiene que ser toda una experiencia", comenta una usuaria. "Siempre me ha encantado esta mujer, también iba a algunos coloquios de "Qué grande es el cine" y me gustaban mucho sus opiniones sobre el cine clásico", destaca otro. "Soy fan", "qué bueno", "qué feliz es" o "me meo" son otras de las reacciones.