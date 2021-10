Coldplay ha anunciado este sábado que sólo hará tres álbumes de estudio más, hasta llegar a su duodécimo disco. Lo anunciaron tras hacer público su noveno álbum 'Music of the Spheres'.

El líder de la banda británica de pop rock, Chris Martin, sorprendió a sus fans cuando dijo, durante una entrevista con el diario musical de Reino Unido, NME, que la banda tenía fecha de caducidad.

"Vamos a hacer 12 álbumes. Invertimos mucho trabajo en hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también muy intenso. Lo siento así porque sé que el desafío es finito, hacer que esta música no se me hace difícil, pero siento que esto es lo que se supone que debemos hacer", aseguró el cantante. No obstante, se trata de una noticia sobre la que no se han pronunciado el resto de integrantes.

Nuevo disco

'Music of the Spheres' es el nuevo ábum de Coldplay, compuesto por 12 canciones llenas de energía y un ritmo superior respecto a sus anteriores discos. Todo ello, aseguran, "para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia".

Por su parte, el batería de la banda aseguró lo siguiente: "Nuestro anterior disco (Everyday Life, 2019) estaba hecho para ser escuchado en un ambiente íntimo, no para ser tocado delante de miles de personas en grandes estadios. Era mucho más introspectivo. Pero este es un intento de solucionar grandes problemas, de abrazar las grandes situaciones que se dan en la vida. Queremos inyectar color, diversión, positividad en la música. Es color y energía".

Canciones de James Bond

En la entrevista, Martin también dijo que la banda ha intentado en varias ocasiones escribir temas que encajaran con las películas de James Bond. En 20 años, Coldplay ha hecho cinco canciones para el filme del 'agente 007', aunque en palabras del cantante "no son muy buenas".

"No sé si estamos espiritualmente en el mismo viaje que James. Por mucho que me gusten las películas, no sé si nosotros cantando lo haríamos por él. Él diría, 'Eso no es lo que me gusta en absoluto, muchachos. Me gustan las armas y esa mierda. Todas estas cosas hippies simplemente no van a funcionar'".