Ed Sheeran comparte una pesadilla que le atormenta "cada noche": "Un terapeuta tendría mucho que decir"

El cantante Ed Sheeran ha contado en el diario 'The Sun' una situación que no le deja dormir por las noches y que le tiene atormentado desde hace tiempo. Al británico, al cerrar los ojos, siempre se le aparece la misma escena, una pesadilla que se repite noche tras noche y que le impide conciliar el sueño. Y lo peor, que no sabe cómo ponerle remedio porque no le encuentra explicación.

"No puedo explicarlo. Sucede todas las noches", lamenta. Según cuenta, cada día sueña con que uno hombre le dispara en la cabeza. Admite que no va a terapia pero que igual podría ser la solución: "Extraño, ¿eh? No voy a terapia, pero estoy seguro de que el terapeuta tendría mucho que decir al respecto". El artista ya habló en el pasado de sus pesadillas en una canción escrita en 2011 y llamada 'Nightmares', donde decía: "Cuando la oscuridad se desliza, siento que mis pesadillas me miran. Y cuando mis sueños duermen, siento que mis pesadillas me miran".

¿Cuál puede ser la explicación?

El propio medio inglés ha preguntado a un experto, Ian Wallace, un terapeuta, para intentar encontrar alguna explicación o si tiene algún significado. "La cabeza está muy atada a tu identidad, a cómo te presentas al mundo. Cuando soñamos que nos disparan, sentimos que nuestra identidad, quiénes somos, está siendo atacada", dice Wallace.

"Quizá Ed se siente presionado para producir música que no es del tipo que realmente quiere. O podría ser que se sienta criticado por el público", se cuestiona el entrevistado. Actualmente se encuentra preparando su próximo álbum, aunque anteriormente ya había hablado de que padecía claustrofobia o depresión. En 2020 se retiró temporalmente con el nacimiento de su hija e incluso se planteó si volvería a hacer música.