"Unos milímetros más y no lo hubiese logrado": así salvó Raquel del Rosario a su hijo del ataque de un puma

La cantante canaria Raquel del Rosario ha relatado, a través de su cuenta de Instagram, el incidente que vivió hace apenas unas semanas con un puma en las inmediaciones de su casa. Sin duda alguna uno de los días más duros de su vida, pues pudo llegar a perder a su hijo Mael después de que el felino se abalanzara sobre el niño mientras este había salido a buscar fruta: "Siempre he dicho en tono de broma que algún día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés".

Según ha explicado la que fuera cantante de El sueño de Morfeo, los hechos se produjeron el pasado 26 de agosto, cuando el pequeño le avisó a su madre que se iba a acercar hasta el árbol que estaba junto a su casa para buscar fruta. Apenas unos segundos más tarde, Raquel del Rosario escuchó un fuerte grito que reconoce que todavía sigue resonando en su cabeza. Tras darse la vuelta se encontró con un puma sobre el niño que estaba hiriéndole con sus zarpas.

El puma se abalanzó sobre el niño mientras cogía fruta de un árbol

La cantante recuerda que en ese preciso instante dejó de percibir el mundo. Después de escuchar el grito desgarrador de su hijo, Raquel del Rosario recuerda que atravesó el jardín en milésimas de segundos para salvar a su hijo. No recuerda cómo pudo llegar hasta la posición de su hijo en tan poco tiempo ni tampoco de dónde sacó las fuerzas para poder golpear al animal con sus puños hasta quitárselo de encima.

Fue entonces cuando llegó su marido, el fotógrafo Pedro Castro, quien les ayudó a ambos a salir de allí para volver a casa de inmediato. Y es que, tal y como ha explicado Raquel del Rosario, la familia tuvo que volver rápidamente a su hogar porque se aproximaba un segundo puma: "Logramos entrar en casa sin más incidentes, alertamos a los vecinos y salimos al hospital". Después de varias horas en el hospital, la cantante se derrumbaba: "Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo".

"Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre"



Por suerte todo salió bien y, a pesar de que estuvo a tan solo unos milímetros de un desenlace fatal, el niño pudo volver a casa sin ningún problema: "Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído". Tras su enfrentamiento con el puma, el pequeño le ha asegurado a su madre que no va a volver a por la fruta para que no se enfade el animal.

Todo ello justo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Desde ese preciso instante, la familia ha estado dándole vueltas a lo sucedido: "La vida nos habla a través de acontecimientos que muchas veces escapan a nuestra comprensión".