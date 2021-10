Alberto Chicote habla sobre cómo perdió 40 kilos en año y medio y revela la pregunta que le hacen a diario

Alberto Chicote ha sido uno de los invitados del segundo programa de La Roca. Un programa, que coge el testigo de Liarla Pardo, en el que la presentadora de televisión Nuria Roca hace un análisis de la actualidad junto a su equipo de colaboradores y colaboradoras. En esta ocasión, el equipo ha tratado sobre las dietas milagro, por lo que ha decidido invitar al cocinero Alberto Chicote para que cuente su experiencia después de perder 40 kilos en año y medio.

En primer lugar, y después de explicarle a su invitado que estaban hablando sobre las dietas milagro, el cocinero reconocía que nunca había hecho una: "He perdido cuarenta kilos poquito a poco". Alberto Chicote explica que decidió empezar a bajar peso durante el rodaje del programa Dietas a examen, en el que diferentes personas se sometían a distintas dietas: "Yo me sometí a una consistente en alimentarme mejor y hacer ejercicio de forma habitual".

Alberto Chicote y la pregunta que le hacen a diario: "¿Qué te has tomado?"

A pesar de que ya han pasado varios años desde que perdió esos 40 kilos que cambiaron su aspecto físico por completo, el cocinero asegura a día de hoy siguen haciéndole la misma pregunta a diario: "Desde entonces hasta ahora no ha pasado ni un solo día en el que nadie me haya preguntado y tú que te has tomado para perder peso. No ha habido un solo día de los últimos 600 en el que alguien que se haya cruzado conmigo no me haya preguntado".

No solo por las redes sociales, también por la calle y en cualquier evento al que asiste. Sin embargo, Alberto Chicote asegura que no hay una dieta milagro que te vaya a ayudar a bajar peso. Por esa misma razón, y si quieres realmente perder unos cuantos kilos, acude a un profesional médico de la nutrición: "Cada vez que alguien me pregunta por mi secreto les digo que vayan a su médico de nutrición y consulten lo que tienen que hacer".

"Yo lo que quiero es el truco"

El cocinero asegura que cada vez que le dice esa frase a quienes tratan de encontrar una solución milagrosa para bajar de peso acaban completamente desanimadas: "Puedes ver sus caras de desánimo". Después de decirles esto, esas mismas personas le piden que le revelen el truco. Sin embargo, el cocinero asegura que no hay ningún truco. Para poder bajar esos 40 kilos en un año y medio es fundamental ser constante y apoyarse continuamente en las pautas marcadas por el profesional médico de la nutrición.

Por esa misma razón, Alberto Chicote ha cargado contra todas aquellas dietas milagro que aseguran que podemos perder muchos kilos en un espacio de tiempo muy reducido. En su lugar, el cocinero recomienda acudir a un especialista que nos marque unas pautas y unos objetivos que podamos ir cumpliendo paso a paso.