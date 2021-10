"Vaya tongazo": Masterchef expulsa por sorpresa a dos de sus concursantes y las redes estallan

Los jueces de Masterchef Celebrity 6 han decidido expulsar al humorista Miki Nadal y a la presentadora de televisión Terelu Campos al entender que ninguno de los dos había superado las exigencias requeridas en la última prueba de la gala. Una resolución que ha indignado a gran parte de los seguidores y seguidoras del programa, quienes no comprenden cómo han podido eliminar a Miki cuando llevaba varias semanas siendo uno de los mejores participantes.

Tras una prueba de exteriores en la que ambos equipos salieron perdedores, Jordi Cruz le explicaba a los concursantes que serían ellos mismos quienes tendrían que repartir un total de tres delantales negros por equipo. Mientras que Miki, Arkano y David Bustamante se quedaron con los delantales que les condenaban a la prueba de eliminación por parte del equipo rojo, Juanma, Verónica y Terelu hacían lo propio en el bando contrario.

David Bustamante y Verónica Forqué se salvan de la prueba de eliminación

Después de volver al plató de Masterchef, el jurado decidía separar a los seis candidatos en dos grupos de tres personas para rescatar a dos de los concursantes de la prueba final. El primer grupo, compuesto por David Bustamante, Miki Nadal y Juanma Castaño tuvo que limpiar un pollo coquelet, una dorada, un erizo y una espardeña en el menor tiempo posible. Una tarea en la que se impuso el cantante, quien se salvaba así de la prueba de eliminación.

En el segundo grupo, compuesto por Verónica Forqué, Terelu Campos y Arkano, la actriz se imponía al resto de participantes y confirmaba que seguía una semana más en el concurso. Por lo tanto, Miki, Arkano, Terelu y Juanma se veían las caras en una prueba de eliminación en la que tuvieron que elaborar un mar y montaña con los productos que limpiaron durante la prueba de habilidad. Todo ello frente al chef Oriol Castro, quien se convirtió en juez y verdugo de dos de los concursantes.

"Tu plato no era un mar y montaña": doble expulsión en Masterchef

A pesar de que se veía más fuera que dentro por un plato que no controlaba, Arkano se salvaba de la eliminación. También Juanma Castaño, el mejor valorado de una prueba que supuso el fin tanto para Terelu como para Miki. Después de que la colaboradora de televisión diera a conocer su plato, el jurado aseguró que lo que había que había presentado no tenía nada que ver con un mar y montaña. Una receta que, por lo tanto, provocaría su final en el concurso: "Tu plato no era un mar y montaña".

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Cuando todo apuntaba a que Terelu iba a ser la única eliminada, el jurado decidió eliminar también a Miki por presentar un plato que no convenció al jurado. Bajo su punto de vista, el plato no tenía el sabor esperado y, además, no incluía la espardeña que les habían pedido previamente: "Miki, tu plato sí que era un mar y montaña pero lo peor de todo es que te has olvidado de uno de los ingredientes. Por lo tanto, tú tampoco continúas en Masterchef".

Una decisión muy discutida en redes sociales, donde la gran mayoría de seguidores y seguidoras del programa han lamentado que el jurado haya eliminado a Miki. No obstante, la gran mayoría de ellos celebra que el próximo lunes se celebrará la esperada repesca, donde Miki podría reengancharse al programa y continuar participando en el mismo.