Ángeles Afuera, Premio Ondas a la mejor trayectoria: "Espero representar dignamente a los documentalistas"

Los Premios Ondas han reconocido la dilatada carrera de la periodista y documentalista de la Cadena SER, Ángeles Afuera, que ha sido galardonada con el Ondas a la Trayectoria o Mejor Labor Profesional. Este premio reconoce la excelencia de una vida dedicada a la radio como periodista, investigadora, comunicadora y constructora del departamento de documentación de la cadena SER, memoria de la radio en España.

Afuera ha comentando en directo en 'La Ventana', que siente "responsabilidad", ya que "es la primera vez que se entrega un Ondas a un profesional dedicado a los archivos y me gustaría saber representar dignamente a esos hombres y mujeres que están en los archivos de los medios, con este premio maravilloso que significa tanto para mí".

"He estado tantos años esperando al boletín de las 17.00 para ver a los premiados, que ahora me siento rara siendo yo la galardonada", ha añadido Afuera.

La documentalista, que empezó en la SER con un programa titulado, Las ciudadanas. Un programa para la nueva mujer, ha comentado que "no ha acabado harta de la radio", puesto que ha seguido investigando en Unión Radio, pero que a los micrófonos como profesional no volverá. "Es tan completo el amor que siento por la radio que no voy a volver", ha comentado.

Una vida dedicada a la documentación y a la antena

Nacida en Madrid y licenciada en ciencias de la información por la Universidad Complutense, fue la fundadora del Departamento de Documentación de la emisora, que dirigió durante veintisiete años hasta su jubilación en 2016. Dirigió también varios programas de catalogación de los fondos radiofónicos, lo que le permitió descubrir piezas radiofónicas que se creían perdidas como una adaptación radiofónica de Hamlet de 1948 protagonizada por Fernando Rey, entre otras.

Durante sus más de 40 años de vida profesional, siempre estuvo frente al micrófono, tanto en los informativos como en programas como 'Hoy por Hoy', 'Hora 25' y la 'La Ventana', entre otros. De igual modo, ha sido la voz de los reportajes retrospectivos, de los perfiles o de los aportes documentales, visibilizando así a la tarea de los profesionales que se dedican al archivo en los medios de comunicación.