"Estoy muy tranquilo": Imanol Arias habla sobre su situación actual con Hacienda

El actor Imanol Arias ha visitado este martes El Hormiguero para hablar sobre Muerte de un viajante. Una obra de teatro, disponible hasta el próximo mes de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, en el que trabaja junto a su hijo Jon Arias. Aprovechando su visita, el actor ha tratado sobre otros temas como sus momentos más críticos en el ámbito profesional y, como no podía ser de otra manera, sobre sus problemas con Hacienda.

Hace algo más de un año, la Fiscalía Anticorrupción presentaba su escrito de acusación ante el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, por el supuesto fraude cometido desde el despacho de abogados Nummaria, que ocultó al erario público entre 2009 y 2014 cerca de 15 millones de euros. Un escrito en el que pedía 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato por la comisión de siete delitos fiscales y 27 años para Imanol Arias por incurrir en seis fraudes al fisco.

"Tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional", Imanol Arias se pronuncia sobre sus problemas con Hacienda

Un año más tarde, Pablo Motos le ha preguntado al actor sobre un tema que parece cerca de resolverse: "Tienes pendiente el juicio con la Audiencia Nacional". Después de preguntarle sobre el mismo, el actor ha reconocido que está muy tranquilo porque es algo que tiene que salir tarde o temprano. También porque, tal y como ha asegurado en declaraciones al programa de Antena 3, tiene sus deudas liquidadas y no debe nada de dinero.

A pesar de ello, Imanol Arias opina que le van a castigar como un niño malo: "Me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel". Después de decir que podría entrar en la cárcel, algo que pedía la Fiscalía Anticorrupción tanto para él como para su pareja televisiva, el actor opina que no cree que llegue a pasar porque "parece que no hay materia". Sin embargo, el actor cree que pase lo que pase, quiere saberlo ya.

"La gente tiene la sensación de que algo pasa, que algo no está bien"

Imanol Arias asegura que está siendo un proceso demasiado largo. Pero no solo eso. El hecho de que hayan pasado tantos años desde que le acusaran por incurrir en seis fraudes al fisco reconoce que le está afectando a su imagen: "Hasta que no sale todo, la gente tiene la sensación de que algo pasa, que algo no está bien".

Sin embargo, y a pesar de que han pedido 27 años para él, el actor aclara que quiere conocer la resolución cuanto antes. Todo ello en un juicio, que se celebrará próximamente, en el que tendrá que aclarar su situación con Hacienda para conocer la resolución de un caso que se ha prolongado durante los cuatro últimos años.