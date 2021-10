"Yo nunca diría eso": el zasca de Pepe Rodríguez a Eduardo Navarrete tras criticar el precio de su restaurante

El diseñador de moda Eduardo Navarrete vuelve a estar en el ojo del huracán tras el último programa de Masterchef Celebrity 6. Después de varias semanas convulsas, el alicantino ha vuelto a tener problemas con varios de sus compañeros y compañeras, confirmándose así como uno de los principales villanos de esta edición junto a Verónica Forqué. Una actitud que le ha llevado a recibir una reprimenda tanto de las redes sociales como del propio jurado del programa, quien no ha pasado por alto su actitud durante este último programa.

En primer lugar, Navarrete enfadaba a David Bustamante durante la prueba de exteriores al negarse a ponerse el delantal negro para evitar una posible expulsión: "Yo si voy al foso, me voy a mi casa. Belén, lo mejor será que lo cojas tú, que tú no te vas a ir y lo haces muy bien siempre". Un comportamiento que provocaba el enfado del cantante, quien reconocía que no estaba siendo justo con sus compañeros y compañeras.

La bronca de Eduardo Navarrete con David Bustamante

A pesar de que tanto David Bustamante como Belén López le mostraron su disconformidad, asegurando que no era justo que se librara de la prueba de eliminación sin llegar a un consenso con sus compañeros, este prefirió seguir echando más leña al fuego: "Yo os veré desde arriba, con mi mejor humor y dando mucho ánimo". Algo que repateaba al cántabro, quien le volvía a afear su gesto: "Calla Eduardo, por lo menos. Porque has tenido la cara más dura de cogerte el delantal blanco. Lo tenía que haber dicho el capitán".

Pero esta no fue la única bronca de la noche. Varios minutos más tarde, Eduardo Navarrete se presentaba en la prueba de eliminación con uno de esos delantales blancos que le eximían de jugarse su plaza en el concurso. Allí se encontraba con un Juanma Castaño que se quejaba de que era el único concursante al que no le había regalado una camiseta de su marca. Una queja que llevaba al diseñador de moda a proponerle que se comprara una porque vende a precios para todos los públicos. Algo que bajo su punto de vista no hacía Pepe Rodríguez en su restaurante, a quien acusaba de tener un menú demasiado caro.

"Vosotros le dais la vuelta al solomillo y ya está hecho"

Una serie de comentarios que llamaban la atención del jurado, quien quiso incidir en sus comentarios. Tras escuchar las quejas del diseñador, el chef le preguntó cuánto costaban sus prendas. Fue entonces cuando Navarrete le explicó que en su tienda podría encontrar desde camisetas a un precio de 50 euros hasta vestidos por 800. Después de que Pepe Rodríguez se mostrara sorprendido por el precio por el que podía llegar a vender sus prendas, Navarrete le explicaba que era porque eran diseño de alta costura cosidos a mano. Algo que, bajo su punto de vista, nunca pasa en un restaurante: "Vosotros que dais la vuelta al solomillo, decís que se como poco hecho y ya está listo".

Fue entonces cuando el cocinero le recordaba que también había mucho trabajo detrás de los fogones: "A lo mejor todavía te falta meterte en una cocina profesional para que valores lo que hay detrás de un gran restaurante para que justifique el precio. Yo jamás diría que una prenda es cara o barata, jamás, porque habrá un esfuerzo detrás en la creación que valdrá lo que tenga que costar". Una respuesta ejemplar que llevaba a Navarrete a acabar dándole la razón.