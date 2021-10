"Me ha dejado sin palabras": así es como Camilo Sesto vuelve a maravillar al mundo en 2021 gracias a YouTube

Hace apenas unos años, concretamente en septiembre de 2019, el cantante Camilo Sesto fallecía a los 72 años como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Una noticia que conmocionaba a todo el país, que lloraba la pérdida de uno de los cantantes más exitosos de la historia de España. Desde entonces han pasado dos años pero su recuerdo permanece intacto. Todo ello gracias a plataformas digitales como YouTube, donde son cada vez más los amantes de la música y los profesores de canto que reaccionan a sus canciones.

Principalmente a Getsemani, una canción del musical Jesucristo Superstar que interpretó en el programa Esta Noche... Fiesta de Televisión Española en 1977. Durante estos últimos años, las redes sociales se han llenado de vídeos de personas de todo el mundo reaccionando a la interpretación del artista valenciano. Desde alemanes que no dan crédito al registro vocal de Camilo Sesto hasta estadounidenses que ven en el artista español uno de los precursores del heavy metal.